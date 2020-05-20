Как отразятся на организме ингаляции с антисептиками и походы в сауну при коронавирусе

Весь мир продолжает искать способы лечения и защиты от заражения коронавирусом. Один из обсуждаемых сейчас методов — ингаляции, в том числе вдыхание антисептиков «для обеззараживания». Об этом говорят не только обыватели, пробующие дышать парами нагретой водки. Но и вполне солидные исследователи, выпустившие научную статью под названием «Возможность дезинфекции SARS-CoV-2 в дыхательных путях человека путем контролируемой ингаляции паров этанола».

Насколько оправдан такой подход, может ли помочь на практике и нет ли риска навредить здоровью, устраивая ингаляции во время эпидемии? Об этом мы поговорили с врачом-пульмонологом, доктором медицинских наук, профессором РАН, заведующим кафедрой факультетской терапии и профболезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Кириллом Зыковым.

РУКИ И ТЕЛЕФОНЫ ДЕЗИНФИЦИРУЕМ, А НОС И РОТ?

- Кирилл Алексеевич, мы уже привыкли, что нужно тщательно мыть руки, дезинфицировать ручки дверей, мобильные телефоны и магазинные покупки. А как вам идея дезинфицировать с помощью антисептиков наши слизистые: нос, горло?

- Определенный смысл в таком обеззараживании есть. Скажем, в российских правилах профилактики заражения медперсонала предусматривается полоскание горла 70% спиртом и закапывание в нос и глаза 2% раствора борной кислоты. Это рекомендуется, в частности, при контакте врача с пациентом с COVID-19 вне специализированного стационара (например, если доктор приезжал на вызов к больному на дом. - Ред.) В этих случаях считается, что мы можем удалить патоген со слизистых оболочек, если сразу же после контакта с предполагаемым зараженным использовать такие методы дезинфекции.

Врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Кирилл Зыков.

ПОМОГУТ ЛИ ПАРЫ СПИРТА

- А если, например, после возвращения с работы, из общественных мест подышать над паром спиртового раствора?

- Доказательной базы, которая подтверждала бы, что такой метод работает, нет. Даже если предположить, что вы сможете глубоко вдохнуть антисептик и у вас не будет на него никакой отрицательной реакции (а она вполне возможна: аллергическая, химический ожог и т.п.), то, может быть, именно в те моменты, когда вы дышите, будете на мгновения защищены.

Если же вирус уже проник внутрь клетки, куда он стремится и где начинает свою основную «работу», то никакие внешние меры воздействия, никакие антисептики уже не эффективны. То есть обеззараживание актуально только в те моменты, когда происходит инвазия (вторжение) вируса в клетки организма. Не более того. Таким образом, особенного смысла во вдыхании паров спиртового раствора после возвращения с работы нет.

От редакции: на практике крайне сложно уловить моменты, когда «спиртовая ингаляция» может быть хоть сколько-то полезна, поясняют специалисты. Ситуация, когда это теоретически способно сработать, может выглядеть, например, так: на вас или вблизи вас только что кто-то сильно раскашлялся. И вы тут же начинаете вдыхать пары антисептика, немедленно полоскать горлом спиртом и т. д.

НЕБУЛАЙЗЕР МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ

- Если говорить в целом об ингаляциях, то, без сомнения, у нас в стране их очень любят, - продолжает профессор Зыков. - Во многих семьях есть небулайзеры (устройства для образования аэрозолей. - Ред.). Однако еще раз подчеркну: нет никаких подтверждений, что их использование может каким-то образом помочь снизить риск заражения или предотвратить развитие тяжелых форм COVID. Более того, ингаляции с применением небулайзеров в ряде случаев могут сыграть отрицательную роль.

Использование небулайзера дома.Фото: EAST NEWS

- Например?

- Если человек инфицирован коронавирусом, в том числе у него легкая форма или даже нет симптомов, то при ингаляции в воздухе будет образовываться аэрозоль, высоко насыщенный вирусными частицами. Когда пациент пользуется небулайзером, не будучи в изолированном боксе, вирусные элементы распространяются на значительную дистанцию в большом объеме. Те, кто находится вокруг, в том же помещении, подвергаются очень высокому риску заражения! Именно поэтому в лечебных учреждениях ингаляционные методики для пациентов с COVID сейчас резко ограничили.

В ТЕМУ

О повышенной опасности для медработников при ингаляционных процедурах в больницах предупредила Всемирная организация здравоохранения. «Когда вы выполняете манипуляции, приводящие к образованию аэрозоля, взвесь из вирусных частиц широко распространяется и некоторое время сохраняется в воздухе», - рассказала глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове. Поэтому очень важно, чтобы медицинский персонал принимал дополнительные меры предосторожности во время работы с пациентами и выполнения подобных процедур, подчеркнула доктор Керкхове. Медикам в таких ситуациях рекомендуется надевать респираторы типа N95, которые способны задерживать до 95% мелких капель и аэрозольных частиц в воздухе.

КАК БЫТЬ АСТМАТИКАМ

- Кирилл Алексеевич, а как же быть астматикам? Им небулайзеры нужны для лечения основной болезни, и в то же время человек может подхватить коронавирус.

- Во время эпидемии людям с бронхообструктивной патологией (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких) лучше всего продолжать пользоваться своими обычными карманными ингаляторами и без крайней нужды не переходить на небулайзер. Иначе ваши домашние попадут под высокий риск заражения коронавирусом.

Карманные ингаляторы, как правило, обеспечивают эффективную доставку лекарств. Никаких дополнительных мер сейчас принимать не нужно.

ПОДЫШАТЬ НАД КАРТОШКОЙ: ПОМОЖЕТ ИЛИ НАВРЕДИТ?

- Любимый народный метод — при сухом кашле подышать горячим паром над сваренной картошкой. Как это может повлиять в случае, если у человека коронавирус?

- В этом методе надо выделять две составляющих. Первое — надежда людей «убить вирус высокой температурой», то есть горячим воздухом. Это точно не работает. Даже если человек пойдет в горячую сауну, 100 — 110-градусную, это никак не поможет уничтожить вирус, попавший в организм. Наша дыхательная система устроена таким образом, что когда воздух доходит до альвеол (легочных пузырьков), он уже значительно охлаждается. Никаких 110 градусов в альвеолах быть не может, это повредило бы организму. Температура вдыхаемого воздуха никоим образом не равна температуре воздуха в легких. В альвеолах температура приемлема для организма и, увы, для вируса. Она ему не вредит.

Вторая составляющая при ингаляциях над картофелем — попытка увлажнения. Многих беспокоит сухой кашель. В этом плане небольшой положительный эффект при вдыхании паров возможен. Но, во-первых, он невелик. А во-вторых, в любом случае для ингаляций горячим воздухом есть противопоказания, причем, именно при ОРВИ и при COVID-19 эти противопоказания встречаются наиболее часто.

- В каких случаях горячий пар может навредить?

- Если у человека лихорадка, повышенная температура (выше 37,5). А также, если у пациента тахикардия (ускоренное сердцебиение) или другие сердечно-сосудистые патологии. В этих ситуациях ингаляции горячим паром могут ухудшить состояние.

СОВЕТ

- Если у вас дома сухой воздух, это может провоцировать развитие кашля при COVID, - поясняет профессор Зыков. - В таком случае может облегчить состояние увлажнитель воздуха. Кроме того, есть эффективные препараты, которые увеличивают выработку жидкой фазы бронхиального секрета и за счет этого смягчают жидкий кашель.

Подбирать такие лекарства нужно индивидуально с учетом противопоказаний и других симптомов болезни, подчеркивают пульмонологи. Проконсультироваться с врачом можно, в том числе, по телефонам для консультаций по ОМС или других медицинских сервисов.

А КАК НАСЧЕТ САУНЫ?

- Мы встречали случаи, когда пациенты, заболев, шли «прогреться» в бани, сауны. Это опасно для сердечно-сосудистой системы, - предостерегает врач. - И помните: температура, при которой повреждаются белки нашего организма, гораздо ниже, чем температура, которая нужна для уничтожения вируса (более 60 градусов). Поэтому не надо себя истязать и перегружать сердечно-сосудистую систему, которая и так при коронавирусной инфекции испытывает очень большие нагрузки.

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