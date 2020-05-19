2020-05-19T16:27:15+03:00
Спорт

Волейболистка Екатерина Гамова: Я бы открыла базы профессиональных команд и парки

Российская спортсменка считает, что выход из самоизоляции должен происходить постепенно
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Российская спортсменка считает, что выход из самоизоляции должен происходить постепенноРоссийская спортсменка считает, что выход из самоизоляции должен происходить постепенноФото: Андрей МИНАЕВ
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Наш спорт постепенно выходит из самоизоляции. В некоторых футбольных клубах игроки уже начали индивидуальные тренировки на базах. Интересно, а что происходит в других видах, где чемпионаты страны окончательно остановлены. KP.RU позвонил знаменитой волейболистке Екатерине Гамовой, которая сейчас работает в Федерации волейбола России и курирует молодежные команды.

- Здравствуйте, Катя! А вы после окончания карантина что бы открыли в самую первую очередь?

- Ой, сложная на самом деле ситуация. И вообще, снятие карантина, это очень сложный вопрос. Снятие какого карантина? Частичного? Полного? Я, например, наблюдаю за людьми, которые живут в Испании, мне нравится их система по выходу из карантина. Система четырех шагов, по-моему, она у них называется. То есть, нулевая – когда разрешают людям определенного возраста гулять в определенные часы. Сейчас они перешли на вторую ступень – когда им разрешают открывать веранды в ресторанах и кафе, которые будут заполнены не больше, чем на 30%, и можно гулять и собираться не больше, чем по 10 человек. Поэтапный, системный выход из карантина. Мне вот больше такое нравится… А не как у нас – знаете, у нас получше стало, поэтому – выходите все!

- Что еще?

- Я думаю, что тут в первую очередь должна быть дисциплина у людей, как бы это странно ни звучало. Потому что, к сожалению, не все соблюдают режим самоизоляции, поэтому у нас цифры заболевших не так быстро падают, как нам бы всем хотелось. Многие просто не верят в этот вирус, многие противятся ношению масок и перчаток… То есть, тут странная у нас немножко ситуация, поэтому я бы хотела, наверное, больше дисциплины от людей. Если бы мы все жестко перетерпели месяц-полтора, или даже два, то мы бы уже намного быстрее выходили из этой ситуации.

- Но спортом-то уже, наверное, можно заниматься? Какие из спортивных объектов вы бы разрешили открыть?

- Ну, я бы открыла базы по подготовкам профессиональных команд, и разрешила бы тренировки, но при определенных условиях. Например, малыми группами и с обязательным тестированием на коронавирус. Как это уже делают в нескольких странах.

- А из магазинов?

- Ну, у нас народ такой – открыли магазин – все, ломанулись сразу же… Поэтому, учитывая, что у нас очень развит онлайн-шопинг и доставка в Москве, я бы пока повременила с открытием шопинг-центов.

- А что бы вы сделали с прогулками детей, обращаемся к вам как к молодой маме?

- Я бы все-таки открыла парки. Незнакомые люди ведь не гуляют друг с другом по дорожкам. В любом случае они ходят на безопасном расстоянии. И с детьми, особенно грудными, также можно гулять. Но детские площадки, где все кучкуются, открывать, на мой взгляд, еще рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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