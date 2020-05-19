Сезон клещей в Москве и Подмосковье 2020: самые опасные районы на карте

В 2020 году солнышко начало пригревать раньше, поэтому клещи в Москве и Подмосковье проснулись в начале марта. Специалисты начали обследовать парки и леса ранней весной и будут делать это до октября. Врачи-инфекционисты говорят, что самая высокая активность клещей выпадает на май-июнь. Начиная с июля, активность членистоногих снижается.

— В Москве на 12 мая обработаны 916 га. Это в два с половина раза больше аналогичного периода прошлого года, — рассказали в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

Можно заметить, что площадь столицы в 275 раз больше. Но не везде живут люди и не везде обитают клещи. В первую очередь специалисты осматривают места, где были зарегистрированы случаи нападения. Если находят насекомых, то организации, на балансе которой стоит территория, выдают предписание провести обработку. Пока в обязательном порядке травили членистоногих у садиков, школ, территории объектов Департамента труда и соцзащиты. Обработали территории ГБУ «Жилищник» в Зеленограде, парки Шкулева, Люблинский, Садовники, территории усадьбы Люблино и Бирюлевские пруды.

Есть важный нюанс: на особо охраняемых природных территориях Москвы использовать химикаты для обработки от клещей запрещено. Максимум покосят траву и раскидают валежник подальше от пешеходных зон. Но если вы все еще переживаете, что в вашем районе ничего не обрабатывали, в Роспотребнадзоре отвечают:

— Территория Москвы не эндемична (эндемичный - свойственный определенному географическому региону — прим.ред.) по клещевому энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи.

Сколько покусали

На середину мая в Москве 650 человек обратились за медпомощью после укусов клещей. Только 30 из них столкнулись с насекомым в черте города. Остальные привезли клещей из области или соседних регионов.

В Московской области по состоянию на 7 мая с укусами клещей обратились 908 человек.

НА ЗАМЕТКУ

Если укусил клещ

Отправляйтесь в ближайший травмпункт. Когда насекомое снимут или если клещ сам отвалился, везите его на анализ в одну из лабораторий.

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва, Новогиреевская, 3а).

Можно поехать в один из офисов, их по Москве и области под сотню. График работы и расположение на сайте cmd-online.ru. Телефон: 8 (495)120-13-12, 8 (800) 707-78-81.

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» (Москва, Варшавское шоссе, 19а, 1 этаж, кабинет 107).

Ежедневно с 9:30 до 16:00. Результат не позднее трех рабочих дней. Телефон 8 (495) 954-95-22 доб. 201, 205, 251. Не принимают до окончания коронавирусного карантина.

Лаборатория особо опасных инфекций (Мытищи, Семашко, 2).

Ежедневно с 09:00 до 16:00. Не принимают до окончания коронавирусного карантина.

Можно обзвонить частные медцентры, которые специализируются на анализах.

Если клещ окажется заражен, нужно пройти экстренную серопрофилактику — уколы сыворотки, которая может помочь.

В Москве ее проводят круглосуточно бесплатно по полису ОМС:

взрослым - «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ» (Москва, 8-я ул. Соколиной горы, 15). Телефон: 8 (495) 366-84-68, 365-01-47, 365-19-28.

детям - «Детская клиническая больница № 13 им. Н. Ф. Филатова ДЗМ» (Москва, Садовая-Кудринская, 15). Телефон.: 8 (499) 254-34-30.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Клещей стало больше?

— Статистика Роспотребнадзора за последние годы говорит об увеличении числа укушенных клещами в целом по стране. Но почему это происходит — вопрос. Всеобъемлющих исследований не проводили, — рассказывает энтомолог Дмитрий Желницкий. — Бытует мнение якобы в советские годы были колхозы — организованное сельское хозяйство, которое устраивало масштабные обработки и удобрение почв, а потом все прекратилось. Но версия спорная. Клещи очень выносливы. Есть мнение, что кусают каждый год одинаково, просто больше людей обращаются за помощью. СМИ постоянно пишут об опасности болезни Лайма и энцефалита, которые переносят членистоногие. Вот люди и идут в больницы, и правильно делают. Другая версия — о четырехлетних пиках активности клещей. Но, в связи с чем это происходит, также неясно. Наиболее вероятный фактор — благоприятная погода.

КСТАТИ

Может ли клещ переносить коронавирус

Однозначно утверждать что-либо энтомологи пока не берутся. Попав в организм насекомого, кровь начинает перевариваться. После этого процесса выживают не все вирусы. Исследований по жизнеспособности COVID-19 в организмах насекомых и паукообразных пока не проводили (подробности)