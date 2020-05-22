Определены победители премии ТОП ЖК

В конкурсе приняло участие 1 155 проекта от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков.

Решением жюри лучшим жилым комплексом-новостройкой в России признан ЖК ЗИЛАРТ, который Группа ЛСР возводит в Москве.

Второе место занял ЖК Уфимский Кремль от застройщика ГК Первый Трест (Республика Башкортостан).

Третье место по решению жюри разделили два номинанта: екатеринбургский ЖК Макаровский квартал от УГМК-Застройщик и тюменский ЖК Европейский квартал от застройщика Брусника.

Лучшие новостройки России по версии премии ТОП ЖК

В специальных номинациях лучшими новостройками России признаны:

• малоэтажное строительство — ЖК Царево Village, Республика Татарстан, застройщик Унистрой;

• среднеэтажное строительство — ЖК Stockholm, Санкт-Петербург, застройщик Холдинг Setl Group;

• многоэтажное строительство — ЖК Европейский квартал, Тюмень, Брусника;

• строительство повышенной этажности — ЖК Серебряный фонтан, Москва, Группа Эталон;

• высотное строительство — ЖК Макаровский квартал, Екатеринбург, УГМК-Застройщик.

Помимо федеральных номинаций определены лучшие жилые комплексы в 74 регионах РФ, охваченных конкурсом. Так, в Москве лучшей новостройкой признан ЖК Сердце столицы от застройщика Донстрой, в Санкт-Петербурге — ЖК BOTANICA от застройщика Группа Эталон.

Итоговое заседание жюри премии ТОП ЖК должно было состояться еще 30 марта, а объявление победителей — 1 апреля в рамках VI Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства, в котором планировалось участие всей элиты российского строительного сообщества. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в это расписание.

В результате организаторы конкурса разработали и успешно использовали специальное программное обеспечение, которое позволило более 400 экспертам удаленно представить свои профессиональные оценки номинантам, а членам жюри — принять их и учесть при определении победителей и призеров.

Объявить итоги конкурса решено без проведения торжественной церемонии, через СМИ.

Александр Кудрявцев, член жюри премии ТОП ЖК, академик архитектуры, член президиума МАРХИ:

«Одним из результатов советской индустриализации жилищного строительства стало то, что многие города стали выглядеть безликими, оторванными от своей многовековой истории. Членам жюри конкурса интересно было исследовать, как реагирует на этот урок нашей истории современный строительный комплекс. Мы видели и такой опыт новейшего строительства, когда на участках земли вырастают геометрические жилые комплексы, которые контрастируют с историей места и превращают его в типовую картину, ориентируясь на минимальные затраты и максимальный выход продукта.

Но есть и очевидный прогресс в разнообразии архитектурных приемов, которые соответствуют более сложным потребительским запросам. Например, Уфимский Кремль. В этом проекте использованы все возможности градостроительной палитры, позволяющей разместить в одном комплексе малоэтажное, среднеэтажное и многоэтажное жилье, что объединит горожан разного социального статуса и возраста. Запомнился небольшой ЖК в Адыгее. В нем интересный прием гиперграфики в духе национального ковра, преломленный в пространстве.

Наиболее интересные проекты в тех регионах, где есть архитектурная школа, уважение к населению, традициям. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Тюмени других городах много отличных примеров. Но есть и регионы, которые в архитектуре игнорируют свою богатую историю и культуру (Владимирская область, Нижний Новгород, Карелия).

Архитектура – это зримый образ нации. По ней оценивают уровень жизни, общей культуры и гостеприимства в стране. Такой масштабный конкурс — это редкая возможность видеть сразу всю картину жилищного строительства в стране. Панорама жилищного строительства в таком масштабе производит большое впечатление».

Ефим Басин, председатель жюри премии ТОП ЖК, глава Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства:

«Победа в конкурсе достигается исключительно за счет максимально учета застройщиком самых современных требований по созданию комфортной среды проживания. В этом отличительная особенность премии. Купить первое место здесь невозможно в принципе».

Леонид Казинец, президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА):

«Конкурс ТОП ЖК направлен на поддержку лучших практик жилищного строительства. Сегодня покупатели новостроек преимущественно черпают информацию из рекламы. Конкурс же дает новый ориентир, информируя людей о том, какие жилые комплексы признаны профессионалами лучшими и почему».

Александр Сидоренко, член жюри премии ТОП ЖК, заместитель генерального директора Института развития строительной отрасли (ИРСО):

«С одной стороны, конкурс ТОП ЖК напрямую стимулирует застройщиков, желающих занять в нем высокое место, повышать качество своей строительной продукции. Но, с другой стороны, с помощью публикации результатов формируется квалифицированный потребитель, который может сравнить любую новостройку с лучшей. Это помогает людям правильно сформировать запрос к качеству строительства, а в конечном итоге влияет на продажи».

Виктор Новоселов, член жюри премии ТОП ЖК, президент Союза проектировщиков России (СПР):

«Радует появление большого количества хороших проектов жилищного строительства не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Очень важным представляется сам факт включения в конкурсную программу отдельной номинации по малоэтажному строительству, поскольку именно в этом направлении видится основная перспектива создания наиболее комфортной среды проживания».

СПРАВКА

Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Определение финалистов и победителей здесь осуществляется по 189 номинациям. Победители конкурса определены по итогам рассмотрения 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ.

Жилые комплексы оценивали более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 17 группам параметров, в числе которых — транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

В состав авторитетной конкурсной комиссии вошли:

• председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин;

• руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик;

• президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков;

• президент Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) Михаил Посохин;

• президент Союза архитекторов России Николай Шумаков;

• президент Российского союза строителей Владимир Яковлев;

• другие именитые отраслевые деятели федерального уровня.

Премия ТОП ЖК учреждена совместно Национальным объединением застройщиков жилья и профильными комитетами ТПП РФ и РСПП.

Принять участие в народном выборе лучших жилых комплексов России можно на странице проекта ТОП ЖК.

Пресс-служба Премии ТОП ЖК