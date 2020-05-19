Как один сбежавший с карантина заразил коронавирусом трех полицейских, двух врачей и одну любовницу

Многие больные коронавирусом жалуются, что им на телефон устанавливают приложение, которое следит за каждым их шагом. За нарушения режима штрафуют.

Я категорически за такую систему слежения. Почему? Рассказываю случай из жизни.

Общий знакомый в Москве заболел коронавирусом. Вместо того, чтобы сидеть на карантине, он тут же сбежал на землю предков - в Волгоград.

Заболел он, как вы понимаете, в форме настолько легонькой, чтобы бегать, прыгать и наслаждаться всеми радостями жизни. Что и сделал по прибытии, немедленно завалившись к любовнице. Однако постоянно сидеть у милой женщины было скучно, это ж почти карантин. И наш друг решил собрать приятелей. Пообщаться.

Пришли трое. Обнялись. Стали выпивать. Разговор невольно зашёл за ковид. И тут дружбан на голубом глазу:

- Да я когда эту заразу подхватил, меня чуть не заперли. Еле вырвался к вам, родные мои.

Далее последовала сцена из «Ревизора». А потом друзья даже протрезвели.

- Ты что - охренел? - говорят. И давай его бить.

Били сильно. Сломали ребро. Соседи вызвали ментов. Прибежал участковый. Вызвал подкрепление. Приехали двое ментов на буханке. Погрузили в неё всех. А уже в отделении спрашивают:

- Вы чего его били?

- Да этот нехороший человек ковидный из Москвы приехал и нас заразил.

- Вы что - охренели? - говорят менты.

И тоже стали его бить. Свернули челюсть.

Вызвали скорую. Врачи приехали.

- Ну что тут у вас? - спрашивают.

- Да у нас тут придурок ковидный из Москвы.

- Вы что - охренели? - говорит скорая. - Вы почему не сказали, что у вас ковид. Мы без защитных костюмов и т. д. (непереводимая медицинская терминология).

В общем, погрузили всех, включая самого гастролера, собутыльников, ментов и врачей (позже к ним присоединилась любовница и ещё несколько человек) и повезли в обсервацию. Заболели почти все. Двое тяжело.

Теперь мораль. Приложение этому товарищу просто не успели установить. А если б успели, может, и не понёс бы он заразу по городам и весям. И не было бы этой смешной и дикой истории. Не болейте. А если уж заболели - соблюдайте правила.

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