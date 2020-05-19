2020-05-19T08:48:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Женщине-инвалиду, которая не может ходить, выписали новый штраф за нарушение режима самоизоляции

Ранее чиновники заявили, что денежное наказание аннулировано
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Профессор РУДН Ирина Карабулатова после операции на позвоночнике не может ходитьПрофессор РУДН Ирина Карабулатова после операции на позвоночнике не может ходитьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Чудеса, право слово… Еще вчера вечером казалось, что здравый смысл восторжествовал. Спойлер: нет. История москвички Ирины Карабулатовой получила новый виток. Вкратце напомним содержание предыдущих серий:

- Профессор РУДН Ирина Карабулатова после операции на позвоночнике не может ходить, она прикована к постели.

- На днях у нее началась ангина, врач предписал ей домашний карантин как всякому горожанину с симптомами ОРВИ и дал подписать документ о согласии соблюдать режим самоизоляции.

- Вскоре лежачая москвичка получила штраф в 4 тысячи рублей - за нарушение… режима самоизоляции.

- Выяснилось, что Карабулатова не установила приложение «Социальный мониторинг», как это прописано в подписанной ею бумаге. Москвичка уверяет, что об этом не знала и ее телефон не способен загрузить такое приложение.

- Вечером 18 мая руководитель Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что штраф Ирине Карабулатовой будет аннулирован. Писавшие об этой истории СМИ удовлетворенно выдохнули.

В качестве доказательства Ирина представляет снимок уведомления о штрафе с портала госуслуг

В качестве доказательства Ирина представляет снимок уведомления о штрафе с портала госуслуг

Но в тот же вечер женщина получила новый штраф! Об этом женщина сообщила в соцсетях.

«Друзья, ликование было преждевременным. Вечером 18 мая мне снова пришел еще один штраф от 18 числа, - написала Карабулатова. - По ходу правая рука не ведает, что творит левая».

В качестве доказательства Ирина представляет снимок уведомления о штрафе с портала госуслуг.

То есть, женщину, которая не может ходить, оштрафовали за то, что она нарушает самоизоляцию, потом отменяют нелепый штраф и снова штрафуют за то же самое?!

Правда, по первому штрафу тоже остаются вопросы. Формально он все еще действует.

- Мне вчера вечером позвонила представитель Главконтроля, - рассказала Ирина Карабулатова корреспонденту сайта kp.ru. - Она извинилась, сказала, что система несовершенна, что они снимут штраф в течение недели. То есть, штраф еще не аннулирован, хотя в СМИ отрапортовано: штраф снят.

Напомним, за последнее время многие москвичи жаловались на странности в работе мобильного приложения «Социальный мониторинг».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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