Оставшийся без работы на карантине Михаил Боярский устроился шофером к жене

70-летний Михаил Боярский по приглашению ведущей Арины Шараповой появился в эфире утреннего шоу на радио "Комсомольская правда". Актер поделился прогнозом на предстоящий Чемпионат России по футболу и признался, что на самоизоляции впервые за долгое время может отдыхать и наслаждаться общением с близкими.

- Я чувствую себя замечательно! Мне так нравится, что я не по своей воле не работаю… Ведь всю жизнь я вкалывал, как тысяча китайцев, у меня расписание висело на стенке - завтра в Москву, послезавтра в Киев, потом Тбилиси, потом Красноярск. Спектакль, запись песен, запись телепередачи, концерты, - с ужасом вспомнил актер былые времена. - А сейчас пустой лист, ничего! И меня это так радует. Потому что я нахожусь среди 12 человек, у нас на участке, на даче, 12 малышей. Сережины две девочки (внучки от сына Сергея. - Ред.), Лизины два мальчика (сыновья актрисы Елизаветы Боярской. - Ред.), жена Лариса здесь, друзья ее здесь… И они, как зайцы, бегают по лужайке, играют в мяч, в бадминтон, прыгают на батуте, катаются с горки… В общем, чудесное настроение, поэтому я так рад, что наконец-то довелось мне побыть в семье долгие дни. Я с удовольствием вожусь с моим годовалым внуком, он говорит уже «мама» и «папа», скоро скажет «деда» - и тогда я буду абсолютно счастлив!

По словам актера, никакие Мальдивы и Италия не способны заменить ему семейный отдых на даче под Питером:

- Дома чудесно, кругом березы, хорошая погода, солнце светит ярко, детишки бегают, все довольны, приятно приготовить для них плов, картошку сварить, пожарить… Я пока еще сам передвигаюсь нормально, на руках ношу внуков своих, хожу в магазин, в аптеку. И работаю шофером - вожу Ларису, мою жену, в театр и обратно… Ее театр работает: записывают на пленку спектакли, рассказы, стихи... Хотя все эти "онлайны" для меня непонятны и не нужны.

Михаил Боярский с супругой Ларисой Луппиан.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, привычный "оффлайновый" театр тоже оказался Боярскому не близок.

- Из артистов делают каких-то марионеток, которые не понимают, что творят на сцене. Не слышно, не видно и про что играют - не знают, - раскритиковал артист современные постановки. - Вот хорошая была традиция на Руси, когда зрители могли приходить в театр с гнилыми яблоками, с помидорами и, если что-то не нравилось, закидывали ими. Сейчас это, к сожалению, пропало. Но имеет смысл возродить эту традицию!

- А как вы относитесь к рэпу, каким-нибудь новым веяниям, - поинтересовалась у гостя Арина Шарапова.

- Зачем вы меня провоцируете? Я, конечно, никак не отношусь ни к стэндапам, ни к рэпам, - открестился от шоу-бизнеса знаменитый д’Артаньян. - Никак. Потому что это меня не касается. Я только что неделю назад прочел «Евгения Онегина» - после этого никакой рэп, никакие стэндапы рядом не стояли… Уровень того, что сделали наши предки, настолько высок, что просто даже стыдно за себя становится мне... Кстати, мои высказывания не стоит принимать всерьез - нужно делать скидку на мой возраст. Все-таки я старый, злобный, ворчливый старикашка, которому уже ничто неинтересно, кроме своей собственной семьи...

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