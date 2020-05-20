Чиновники рассказали, из-за каких болезней выросла смертность в столице

Как уже писала «КП», в апреле этого года количество москвичей, ушедших в мир иной, по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло на 18,4%. Если же сравнивать со средним апрельским количеством смертей за предыдущие 10 лет, то рост составил 20%.

При этом известно, что непосредственно от коронавируса в апреле по официальным данным скончалось 639 жителей столицы. А всего за апрель прирост смертельных случаев достиг 1 841. Многие задались вопросом: из-за чего погибло еще на 1202 человека больше, чем обычно?

Чтобы расставить точки над I, в понедельник Департамент здравоохранения Москвы обнародовал подробную статистику: какие конкретно болезни унесли жизни москвичей за первые месяцы этого и прошлого годов.

Из таблицы видно, что в апреле нынешнего года кроме «ковидного» вклада заметно выросло число смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний (в таблице — БСК, болезни системы кровообращения). Жертв инфарктов и инсультов стало больше на 1 165 человек. В 1,5 раза увеличилось количество летальных исходов из-за болезней органов дыхания.

- То, что власти Москвы выложили статистику, говорит об их открытости и прозрачности, - считает демограф, кандидат исторических наук, председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина. - Мы видим, что в апреле 2020 года произошел рост числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов пищеварения, болезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных болезней. Похожая ситуация наблюдалась и в других городах, пораженных эпидемией Covid-19.

Председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина.Фото: Иван ПРОХОРОВ

При этом очень трудно разделить случаи, связанные с летальными исходами из-за коронавируса, и из-за проблем с оказанием медпомощи другим больным в период эпидемии, отмечает эксперт.

Кардиолог Ярослав Ашихмин еще в начале вспышки COVID в России высказывал в «КП» опасения, что часть пациентов-сердечников может просто не обращаться вовремя за помощью из-за боязни заразиться коронавирусом. Кто-то попытается «перетерпеть» боль в сердце, зная, что Скорые сейчас перегружены… А кому-то могло не хватить места в больнице, потому что многие профильные медцентры перепрофилированы под ковид (хотя, эксперты по ОМС уверяют, что именно таких злоупотреблений массово не наблюдается).

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

ГИПОДИНАМИЯ, СТРЕССЫ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ КОРОНАВИРУС?

- Наблюдается корреляция размаха эпидемии и подъема дополнительной смертности, - продолжает Дарья Халтурина. – Смертность от других причин выросла там, где была тяжелая эпидемия коронавируса. Так, в Нью-Йорке, дополнительно к 19 тысячам смертей от ковида было зафиксировано еще 5 тысяч избыточных смертей от других причин, что существенно выше, чем в Москве за апрель. Эксперты считают, что в значительной мере это неучтенные смерти от коронавируса.

- Среди жителей столицы выросло число смертей из-за инфарктов и инсультов. Не могла ли стать причиной этого самоизоляция, недостаток движения из-за необходимости сидеть дома? И еще многие переживали из-за тревожных новостей, угрозы заразиться опасной инфекцией.

- Полностью исключать вклад этих факторов нельзя, - говорит эксперт по общественному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. – Однако в странах, где был карантин, но при этом не было существенного размаха эпидемии, роста смертности не было. Иными словами, в Норвегии, Дании или Южной Италии карантины к росту смертности не привели.

В то же время сейчас уже известно, что COVID-19 вызывает тромбообразование, которое становится причиной летальных исходов у немалого числа больных. Поэтому есть основание полагать, что по крайней мере часть смертей из-за сердечно-сосудистых нарушений вызвана именно коронавирусом, считает эксперт.

«Более детальные выводы можно будет сделать после получения информации по количеству и структуре смертей в Москве и других городах и регионах России за май и июнь», - говорит Николай Крючков.