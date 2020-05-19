2020-05-19T22:17:00+03:00
Происшествия

Причина катастрофы вертолета Ми-8 в Клину: Самолет разбился из-за технической неисправности

В Минобороны назвали возможную причину происшествия
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экипаж разбился при жесткой посадкеЭкипаж разбился при жесткой посадкеФото: Андрей АБРАМОВ
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Причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Подмосковном Клину могла стать техническая неисправность. Во время учебного полета экипаж совершил жесткую посадку, выжить в этом ЧП никто не смог. Точное число погибших военных пока не известно.

Вертолет упал вдали от жилого сектора, поэтому жертв среди гражданского населения нет.

В Минобороны назвали возможную причину катастрофы - техническая неисправность вертолета. Так это или нет, покажет экспертиза. Будет дана оценка действию экипажей.

Инцидент произошел около 20.00. На место происшествия уже прибыли спасатели, также в Клин вылетела комиссия Главного Командования ВКС РФ.

- Полет выполнялся без боекомплекта,- уточнили в военном ведомстве.

Ми-8 - один из самых массовых вертолетов мира, некоторые модели вертолетов имеют пассажировместимость до 26 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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