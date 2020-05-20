2020-05-20T13:43:13+03:00
Политика

Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю. Если народ поддержит

Президент Украины на пресс-конференции к своей первой годовщине у власти намекнул, что пойдет на второй срок
Александр КОЦ
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Сенсаций от этого брифинга вряд ли кто-то ждалСенсаций от этого брифинга вряд ли кто-то ждалФото: REUTERS
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Устраивая брифинг в парке Мариинского дворца организаторы явно не посмотрели прогноз погоды. Перед пресс-конференцией пошел дождь, замочив стулья, расставленные для журналистов на расстоянии полутора метров друг от друга. Перед началом всем журналистам выдали маски, перчатки и антисептики. Появившийся Владимир Зеленский напомнил, что прошлый его брифинг длился 14 часов. И выразил надежду, что в этот раз управится быстрее.

О «Байденгейте»

Сенсаций от этого брифинга вряд ли кто-то ждал. Хотя в связи с разразившимся накануне Байденгейтом Зеленский мог бы поведать что-то интересное. Но он демонстративно дистанцировался от обсуждения телефонных разговоров Порошенко и Байдена, по которым офис Генпрокуратуры возбудил дело по статьям «госизмена» и «злоупотребление должностными полномочиями».

- Вы слышали о вчерашнем скандале. Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров, - дал понять Зеленский. - Не хотел бы об этом говорить, это компетенция правоохранительных органов. Но это не последний звонок, который увидят украинцы. Это могут квалифицировать как госизмену - но это к правоохранителям».

О Донбассе

Аккурат к брифингу главы ЛДНР объявили полную боевую готовность и потребовали от Зеленского прекратить участившиеся обстрелы. Только в ДНР за год Зеленского было убито и ранено больше мирных жителей, чем за тот же период предыдущего года при Порошенко.

- Кучма как руководитель Трехсторонней контактной группы со стороны Украины сегодня срочно созывает заседание ТГК. Действительно Леониду Даниловичу сложно, и сложно каждому участнику, который находится на заседаниях нашей подгруппы в Минске. Очень сложный процесс.

Зеленский рассказал, что Кучма хочет сложить полномочия и предлагает на его место назначить Алексея Резникова, своего первого заместителя. Президент Украины подчеркнул, что с Москвой надо говорить и договариваться, в том числе – об обмене пленными.

- Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма, не отпускаем, - поведал Зеленский. - В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате. Сейчас говорим с Россией о возможном обмене после Covid...

При этом, несмотря на то, что Зеленский не раз заявлял, что Минские соглашения себя изжили и некоторые пункты в них надо менять, сегодня он говорит, что надо придерживаться этого документа. правда не для того, чтобы наладить.

- Будем держаться за Минск - с Минском связаны санкции против РФ. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы додавить, и мы могли бы найти дипломатический выход в рамках Минских договоренностей. Я не хотел бы переходить к плану "В" и "С".

О втором сроке

Журналисты поинтересовались у президента, хватит ли ему одной каденции для того, чтобы осуществить все задуманное.

- Если честно, то нет. Одной не хватит.

Чуть позже его еще раз прямо спросили, пойдет ли он на второй срок.

- Я подумаю, - ответил Зеленский. – Если будет большая поддержка народа Украины, я буду думать.

О переговорах с Путиным

- Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать, - считает глава Украины. - Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану - плану "Б".

О русском языке

Журналист Максим Назаренко попросил президента прокомментировать дискриминацию по языковому признаку на Украине. Однако Зеленский никаких проблем в этой сфере не видит.

- Вопрос языка на Украине не стоит, - уверен он. - Но справедливость должна быть для всех, мы сложная страна, мы должны помогать меньшинствам знать свои языки. Я - президент Украины, хотите говорить по-русски - говорите по-русски.

Журналист возразил, что делать это в СМИ весьма проблематично из-за штрафов Нацсовета. Президент парировал, что это можно делать в рамках выделенных квот: «И согласитесь - это круто знать украинский язык!».

Вопросы о пересмотре языкового закона и функционирования российских сайтов Зеленский оставил без ответа.

КСТАТИ

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Как изменились основные показатели Украины за год, когда у власти был Владимир Зеленский (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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