Как Байден Украиной «рулил»: Опубликованы записи переговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США

Если когда-нибудь этот сюжет ляжет в основу фильма, то Петр Порошенко в нем будет послушным осликом, а Джо Байден – старым хитрым погонщиком, который помахивает перед носом животного морковкой в виде займа в миллиард долларов. И тот послушно делает все, что от него требуют.

Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. Это настоящие документы эпохи, ярко демонстрирующие внешнее управление страной в постмайданный период.

Роман с прокурором

Порошенко и Байден. Записи разговоров..Пресс-конференция касаемо новых фактов международной коррупции и внешнего управления Украиной, на которой были обнародованы записи телефонных разговоров Порошенко и Джо Байдена, а также Порошенко и Джона Керри: о чем договаривались политики? Что было сделано по запросы Америки и какой вознаграждение было получено за это?

Взять один из самых громких эпизодов – увольнение генпрокурора Виктора Шокина. Байден в свое время хвастался, что заставил Порошенко снять того с должности.

«Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы смены генерального прокурора Шокина, поскольку, по моему мнению, он заблокировал процесс очищения Генеральной прокуратуры, - говорит в одной из записей глава Госдепа Керри президенту Украины. - Знаю, что вице-президент очень обеспокоен по этому поводу. Поэтому было бы хорошо, если бы мы нашли какое-то решение до приезда вице-президента. Если это возможно, нужно принять необходимые меры для продвижения в этом направлении».

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов», - уверяет за четыре дня до увольнения Шокина сам Байден.

Вице-президенту не нравилось, что генпрокурор копал под его сына, члена совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Шокин полагал, что Байден-младший замешан в крупных коррупционных схемах.

«Вчера, а точнее это было позавчера, я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку», - расписывается Порошенко в должностном преступлении в разговоре с Байденом.

2015 год. Ггенпрокурор Украины Виктор Шокин во время выступления на заседании Верховной рады. Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Еще в одной записи президент незалежной согласовывает кандидатуру нового генпрокурора с вице-президентом США:

«Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко. Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение».

Кандидатура Вашингтон, судя по всему, устроила. Луценко назначили на должность. Порошенко отчитался перед Байденом и попросил выделить человека из посольства США в Киеве, который бы напутствовал нового генпрокурора на его непростом поприще.

Танцы с МВФ

На пути к вожделенному займу Порошенко не останавливается ни перед чем. И даже по-стахановски перевыполняет обозначенный международным валютным фондом план. Пусть речь и идет об интересах простых украинцев. Ими можно пренебречь:

«Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%, - хвастает Порошенко, говоря о повышении «коммуналки». - Мы запустили реформу госпредприятий. Мы запустили реформу относительно стоимости лекарств, сняв все препятствия».

«Я согласен», - благословляет Порошенко.

Из другой записи мы узнаем, что Порошенко рьяно отстаивал интересы США в украинском Кабмине:

«Я лично заблокировал отставку правительства Яценюка, потому что я вам это обещал».

14 апреля 2016. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк (в центре) во время заседания Верховной рады, на которой он попросил депутатов принять его отставку. Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

А также попросил Байдена надавить на фракцию «Самопомощь», потому что без нее у Блока Порошенко не получалось парламентского большинства:

«Пожалуйста, не давайте грантов «Самопомощи», не давайте им денег, потому что это является финансированием не оппозиционной партии, а абсолютно безответственного политического лидера, который делает очень плохие вещи для будущего моей страны, для Украины и для безопасности и стабильности. Думаю, было бы хорошо, если бы вы продолжили давление на «Самопомощь».

«Хорошо. Мы сделаем все возможное для поиска голосов», - обещает вице-президент США.

Развод с Коломойским

Еще один увлекательный эпизод – национализация «Приватбанка». Здесь тоже не обошлось без участия «вашингтонского обкома». Байден требовал от Порошенко завершить процесс до избрания Трампа президентом.

«Я не хочу, чтобы Трамп оказался в позиции, где он будет готов обойти нашу политику, где финансовая система может развалиться, и где он соберется заблокировать выделение денег Украине… …Я знаю, что сложно. Коломойский - это заноза в заднице и проблема для всех, но это действительно критически важно, чтобы вы справились с этим сейчас. И все будет хорошо».

В разговоре с Байденом Порошенко каждый раз беззастенчиво заискивает и льстит, боясь потерять доверие вице-президента США:

«…Очень ценю, что вы нашли время для этого разговора даже сейчас, находясь в Миннесоте. Мечтаю о том, чтобы когда-нибудь оказаться с вами в Миннесоте…

… Для меня большое удовольствие каждый раз слышать ваш голос…

… Я всегда себя хорошо чувствую, когда разговариваю с вами, господин вице-президент. Мой дорогой друг!...»

В целом от прослушивания записей – ощущение неприкрытого лакейства, замешанного на страхе оказаться без поддержки американцев. Люди, пришедшие во власть на штыках, всегда боятся расстаться с ней таким же недемократичным путем. Судя по качеству записей, делались они в кабинете президента Украины на диктофон. А вот кто их передал Андрею Деркачу – вопрос.

«Рука кремля» или «Лапа Вашингтона»

В партии Порошенко, разумеется, подлинность пленок отрицают. И в происходящем традиционно находят… Да-да-да – вездесущую «руку Кремля»:

«Это российская провокация, которая не имеет ничего общего с реальностью. А их цель - подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов», - говорится в заявлении «Европейской солидарности».

Между тем, депутат Деркач давно имеет контакты с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. А в ноябре этого года в штатах – президентские выборы. И действующему главе государства противостоит Джо Байден.

Джулиани в эти дни, по совпадению, очень активен. В соцсетях он рассказывает об уровне коррупции на Украине времен Порошенко и вовлеченности администрации Барака Обамы в нее:

«Это преступление, ничего, кроме грабежа, на Украине не происходило. На Украине было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов, - уверяет адвокат Трампа. - Это больше, чем состояние Билла Гейтса и Марка Цукерберга, вместе взятых. Порошенко и членам его режима не просто разрешали воровать, они воровали и делились со своими покровителями Байденом, Клинтон и другими членами Демократической партии. Дележка украденного происходила по принципу: 70% отправлялось покровителям в США, 30% оставлял себе Порошенко и его приближенные».

Разумеется, судьба Украины американские «башни» интересует в меньшей степени. Страну просто используют в предвыборной гонке, чтобы очернить соперника в глазах американских избирателей. Для них Украина – «дикий Восток», территория без закона. Киев, конечно, может доказать, что это не так. В приличной стране такие обвинения безусловно стали бы причиной уголовного разбирательства. Решится ли на него Зеленский? Первый год его неуверенного правления говорит, что вряд ли. Но это тот случай, когда хочется ошибиться.