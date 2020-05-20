2020-05-20T15:05:09+03:00
Коронавирус Covid-19

С головы до пят: ученые назвали восемь симптомов коронавируса

Медики полагают, что признаков, свидетельствующих о заражении COVID-19, может оказаться намного больше
Арина СУВОРОВА
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Высокая температура и головные боли могут быть признаками многих заболеваний, в том числе и COVID-19.Высокая температура и головные боли могут быть признаками многих заболеваний, в том числе и COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новый коронавирус, видимо, способен проникнуть в организм любого человека и инфицировать каждую клеточку на своем пути - от мозга до сердца и легких, кишечника и пальцев ног. При этом, инфекция обладает целым набором различных симптомов - от головокружения и психического расстройства до инсульта и летального исхода. Врачи уверены, список характерных COVID-19 симптомов будет разрастаться, пишет научно-популярное издание Elemental.

- Это беспрецедентный случай. Те осложнения от болезни, которые мы наблюдаем, просто невероятны, - отмечает эпидемиолог, профессор Университета Огайо Роберт Салата.

Коронавирус уже называют одним из самых опасных и трудноизлечимых вирусных заболеваний, которое наблюдается в последние десятилетия. Ему оказываются подвержены практически все человеческие органы, замечает кардиолог Школы медицины при Йельском университете Харлан Крумхольц.

- Эта болезнь протекает в два этапа, - говорит инфекционист Школы медицины Йельского университета Махали Десрюссо. - Как грипп и другие вирусные инфекции, COVID-19 утихает через несколько дней после проявления первых симптомов, поскольку иммунная система включается в работу и нейтрализует патоген. Для многих на первом же этапе болезнь заканчивается. Однако у отдельных людей, в частности у тех, кто старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и даже детей, наступает второй этап болезни. В этот момент воспаление охватывает практически все ключевые органы и даже целые системы.

Гиперактивная реакция иммунной системы на вирус приводит к массовому сбою организма. Отсюда и возникает риск загустения крови и образования тромбов.

Врачи опасаются, что у коронавируса припасено еще много сюрпризов для человечества. Но давайте рассмотрим наиболее распространенные симптомы, которые сопровождают эту инфекцию.

ГОРЛО И ЛЕГКИЕ

Первым, где оседает коронавирус в организме, становится горло. И у большинства патоген там и остается. Но в некоторых случаях вирус проникает глубоко в легкие или желудок. Оттуда инфекция может распространяться по всей пищеварительной и даже кровеносной системам.

В легкие коронавирус проникает потому, что этот в этом органе содержится много клеток, у которых есть ACE2 рецептор, реагирующий на SARS-CoV-2. Процесс инфицирования приводит к повреждению и разрушению клеток лёгких, вызывая бурную реакцию со стороны иммунной системы. Если вирус добрался до легких, то это довольно часто приводит к госпитализации пациента.

Но белок АСЕ2 есть еще и в кровеносных сосудах, кишечнике, нервных окончаниях… видимо, поэтому коронавирус способен атаковать практически все органы в теле человека.

ОТЕК МОЗГА И СПУТАННОЕ СОЗНАНИЕ

Высокая температура и головные боли могут быть признаками многих заболеваний, в том числе и COVID-19. Некоторые пациенты обращались к врачам, жалуясь на головную боль, спутанное сознание, полную дезориентацию в пространстве и лихорадку, а затем получали диагноз - коронавирусная инфекция.

До сих пор ученые так и не установили - может ли коронавирус поражать мозг. Ведь если в легкие не поступает достаточно кислорода, следовательно его в первую очередь лишается мозг, провоцируя галлюцинации и судороги.

ЦИТОКИНОВЫЙ ШТОРМ

Когда у человека, болеющего коронавирусом, возникают трудности с дыханием, это говорит о том, что SARS-CoV-2 проник в легкие и иммунная система вступила с ним в бой. Большинство пациентов успешно справляются с этой заразой и выздоравливают. Но бывает так, что инфекция никуда не уходит, и тогда иммунная система начинает перегружаться, бесконтрольно высвобождая поток цитокинов (белка, управляющего иммунной реакцией). Они вместо того, чтобы атаковать и уничтожать только вредоносные клетки, они убивают еще и здоровые. Этот процесс в организме называется цитокиновым штормом и чаще всего приводит к летальному исходу. Чрезмерная активность иммунной системы может привести к снижению давления и низкому уровню кислорода в крови.

КОВИДНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Врачи отмечают, что у пациентов с COVID-19 наблюдается опасно низкий уровень кислорода в крови, хотя в целом на самочувствие они не жалуются, ну за исключение общей слабости и одышки.

Это состояние называют скрытым кислородным голоданием (гипоксия) и похоже, когда высоко в горах человеку не хватает воздуха.

Люди, у которых фиксируют гипоксию, находятся в опасности, не осознавая того. Чаще всего, реальная картина видна на рентгеновских снимках: воздушные мешки легких оказываются заполнены жидкостью или гноем. Медики называют это ковидной пневмонией. При вскрытии умерших пациентов с COVID-19, легких одних весили почти 2 кг, когда у здорового человека их вес колеблется около 900 грамм.

ТРОМБОЗ

Не так давно врачи пришли к выводу, что коронавирус поражает кровеносные сосуды. Одно исследование показало, что в 31% случае у людей, находящихся в реанимации с COVID-19, образовывались кровеносные сгустки. Обычно подобное происходит, когда организм пытается остановить кровотечение. Но такие сгустки - тромбы - могут внезапно начать двигаться и перекрыть приток крови, к примеру, в мозг, вызвав инсульт.

- Препараты, разжижающие кровь, не могут наверняка предотвратить свертывание крови у пациентов с коронавирусом. Поэтому молодые люди умирают от инсультов, вызванных закупоркой сосудов головного мозга, - пишет доктор Кассандра Уилльярд в научном журнале Nature.

О наличии тромбов и загустению крови можно судить по уровню белковых ферментов, называемых D-димерами. И, как отмечают медики, у пациентов с COVID-19, уровень D-димеров необычайно высокий.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ

В конце апреля американские врачи стали выявлять загадочный синдром токсического шока у детей. В некоторых случаях медики установили связь с коронавирусом, но в других - нет. Необъяснимый воспалительный процесс специалисты окрестили как детский мультисистемный воспалительный синдром.

Ему характерна длительная лихорадка, воспалительный процесс, сыпь, сбой работы некоторых внутренних органов, а также общее состояние, которое обычно наблюдается при шоке. Педиатры также сравнивают эти симптомы с синдромом Кавасаки.

Синдром Кавасаки - редкое заболевание, которое поражает детей в возрасте от 3 до 10 лет. Ему характерно поражение средних и мелких артерий, тромбоз, образование аневризм и разрыв сосудистой стенки.

И детский мультисистемный воспалительный синдром, и синдром Кавасаки приводят к слишком агрессивной реакции иммунной системы на коронавирус. Это может сопровождаться воспалением кровеносных сосудов и сердечной мышцы.

ПОТЕРЯ ЗАПАХА И ВКУСА

Потеря обоняние, или аносмия, может сопровождать обычную простуду, и возникает, когда у человека есть заложенность носа. Но это не так страшно. При других заболеваниях потеря обоняния происходит из-за гибели нервных окончаний, находящихся в носовой полости.

Поначалу врачи удивлялись, что люди, у которых была лишь аносмия, получали положительный анализ на коронавирус. Правда, до сих пор специалисты так и не нашли ответ, как же COVID-19 провоцирует потерю вкуса и обоняния. Может быть, и здесь сыграл свою роль ACE2-рецептор, благодаря которому коронавирус проникает в здоровые клетки.

КОВИДНЫЕ ПАЛЬЦЫ

Еще одним довольно странным симптомом COVID-19 является ишемия пальцев рук и ног, то есть происходит снижение притока крови к конечностях, отчего они становятся красными или фиолетовыми. В основном медики отмечали этот симптом у молодых людей, у которых, кроме ковидных пальцев, других признаков заболевания и не был. Медики полагают, что этот симптом возникает из-за повреждения или закупорки мелких кровеносных сосудов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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