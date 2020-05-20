2020-05-20T15:04:27+03:00
Наука

Кашлять во время коронавируса лучше против ветра

Социальная дистанция в два метра на открытом воздухе становится опасной
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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За COVID-19 взялись специалисты по газодинамике.За COVID-19 взялись специалисты по газодинамике.
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Ученые Университета Никосии (University of Nicosia, Cyprus) усомнились в эффективности так называемой социальной дистанции - тех самых 2 метрах, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которых якобы достаточно для того, чтобы вирусы от одного человека не долетели до другого. Даже, если этот один кашляет в сторону того другого. Профессор Дмитрис Дрикакис (Dimitris Drikakis) и его коллега Талиб Дбоук (Talib Dbouk) смоделировали движение капелек слюны, вылетающих изо рта кашляющего человека – умеренно кашляющего. Для чего применили уравнения Эйлера-Лагранжа, в которых учли количество движущихся частиц, их размер, влажность и температуру воздуха, турбулентность и даже скорость испарения влаги из капелек. Словом подошли к решению проблемы, вооружившись всеми прогрессивными методами высшей гидрогазодинамики.

Получив результаты моделирования, ученые сделали несколько выводов, которые опубликовали в научном журнале Physics of Fluids.

1. Социальная дистанция в 2 метра, рекомендованная ВОЗ, вполне обоснована. Но лишь для закрытых помещений. Взрослым там можно держаться даже ближе – в 1 метре друг от друга. Потому что основная масса капелек слюны, вылетевших изо рта кашляющего, уже через 20 секунд осядет. Некоторые пролетят дальше 1 метра, но большинство окажутся ниже 50 сантиметров от пола. То есть, далеко от слизистых оболочек потенциальных жертв заражения. Взрослых потенциальных жертв, подчеркивают исследователи. Поскольку дети, уложенные, к примеру, в коляски, или сидящие на корточках, могут попасть в «зону поражения». Тем более, что мельчайшие капельки висят в воздухе дольше минуты, оставаясь на высоте около 80 сантиметров от пола.

Распространение облака капелек от человека, кашляющего в закрытом помещении.

Распространение облака капелек от человека, кашляющего в закрытом помещении.

2. Легкий ветерок - от 4 до 15 километров в час – быстро разносит капельки слюны на 6 метров. Разносит всю вылетевшую массу. Чем быстрее ветер, тем выше облако капелек от поверхности. Чуть меньше 2 секунд потребуется ему, чтобы оказаться в 6 метрах от кашляющего на уровне его рта и даже выше.

3. Граждане низкого роста рискуют сильнее высокорослых. То есть, женщинам и детям ( они, как правило, невысоки), оказавшимся на открытом воздухе, да еще и на ветру, разумно было бы держаться дальше, чем в двух метрах от соседствующих с ними людей. А социально ответственным гражданам и гражданкам стоило бы не кашлять по ветру. Если уж кашлять, то в локоть. Или в тряпочку.

Если кащлять по ветру.

Если кащлять по ветру.

КСТАТИ О БЛИЗОСТИ

Еще до киприотов в эффективности рекомендованной социальной дистанции усомнилась профессор Лидия Буруйба (Lydia Bourouiba) - математик и специалист по гидродинамике Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology - MIT). То что дистанция мала для того, чтобы ограждать людей о заражения друг друга исследовательница наглядно продемонстрировала с помощью скоростной камеры. Снимала чихающих. И ужасалась: капельки их слюны с вирусами разлетались в 4 раза дальше социальной дистанции.

Читать подробнее: Установлен рекорд в «соревнованиях» по чиханию коронавирусом в длину: 8 метров.

Чихают, надо понимать, дальше, чем кашляют.

Чихают, надо понимать, дальше, чем кашляют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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