2020-05-20T19:58:22+03:00
Экономика

«Лотерея изменила мой взгляд на жизнь»! Победители делятся историями выигрышей

Все хотят узнать секрет лотерейных победителей. Ирония судьбы в том, что его нет. Выиграть может любой участник из любого уголка страны и не важно, кем он работает и какой доход имеет
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Фото предоставлено "Столото"Фото предоставлено "Столото"
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Рассказываем истории троих победителей: бухгалтера из Краснодарского края, домохозяйки из Башкортостана и рабочего завода из Удмуртии.

Билет превратился в семейное авто

Наталья Волошенко, бухгалтер из Краснодарского края, покупала лотерейные билеты и была уверена, что однажды ей достанется крупный выигрыш. В своих мыслях она не ошиблась: по итогу одного из тиражей «Русского лото» Наталья выиграла 1 000 000 рублей.

Наталья Волошенко - Армавир.

– Билет я купила на почте еще в прошлом году. Подумала, что если выиграю, то куплю автомобиль. И вот стала миллионером и моя мечта о собственной машине – уже реальность! До сих пор радуюсь, как же повезло!делится эмоциями победительница.

Наталья и ее супруг получили выигрыш до пандемии коронавируса, поэтому успели не только купить автомобиль, но еще и дважды съездить в путешествие: в Санкт-Петербург полетели на самолете, а в Домбай отправились на своем авто. Выигрышу радуется вся семья. Сын Натальи Иван даже пошел обучаться в автошколу, чтобы поскорее сесть за руль семейной иномарки.

— Всем желаю участвовать в лотереях и выигрывать. Это такой восторг, это такое счастье. Лотерея изменила мой взгляд на жизнь, чувствую себя удачливой и счастливой,говорит Наталия.

О выигрыше будут напоминать картины

Проверила, что выиграть может любой участник лотерей, и домохозяйка из Башкортостана Алия Каримова. Она выиграла в «Жилищную лотерею» 714 285 рублей. Лотерейный билет исполнил мечту и ее семьи. Каримовы давно задумывались о переезде из загородного дома в просторную квартиру. После выигрыша молодая семья решилась на переезд.

– Мы потратили деньги «с умом» и вложили их в покупку трехкомнатной квартиры в центре Уфы. Дом, в котором мы сейчас живем, нам очень нравится,рассказывает Алия.

Часть средств супруги потратили на семейное путешествие в Тайланд. Конечно, оно было еще до самоизоляции, ведь выиграли Каримовы в 2019 году.

— Выиграть в лотерею — это суперэмоции. Невозможно забыть и хочется повторить!говорит победительница.

Алия Каримова - Уфа.

Лотерея приблизила к цели

Новыми квадратными метрами благодаря лотерее обзавелась и семья Вечкановых из Удмуртской Республики. Они вчетвером ютились в однушке, пока не выиграли в «Русское лото» 1 000 000 рублей. Сейчас супруги Александр и Екатерина, а также двое их детей живут в просторной квартире, где у каждого есть свой уголок.

Александр Вечканов - Ижевск.

— Мы и до выигрыша планировали расшириться, даже хотели взять кредит, а лотерейный билет приблизил нас к цели, – говорит победитель. — Сначала было непривычно от такого простора. У детей появилась своя комната и у нас с женой личное пространство.

Кстати, у семьи интересная история участия в лотереях. Два года назад Александр увидел по телевизору программу «У нас выигрывают!», где показывали сюжет о победителе «Русского лото». С тех пор мужчина стал покупать билеты с каждой зарплаты.

— Я подумал, а вдруг и мне, простому рабочему с завода, повезет. Почему бы и нет. Билеты недорогие, а шанс есть у каждого. И своим примером я доказал всем, что действительно, повезти может любому участнику,размышляет миллионер.

Все победители отмечают, что не знают секрета успеха. Это просто удача, а она может улыбнуться кому угодно: и домохозяйке, и бизнесмену в любом городе и поселке нашей огромной страны.

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