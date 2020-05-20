2020-05-20T16:21:03+03:00
Общество

В Забайкалье одобрены 1,3 тысячи заявок на «Дальневосточную ипотеку»

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, программа доказала свою востребованность
Ксения БОГДАНОВА
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В Забайкалье в улучшении жилищных условий нуждается 2 151 семья. Фото предоставлено пресс-службой правительства Забайкальского края.В Забайкалье в улучшении жилищных условий нуждается 2 151 семья. Фото предоставлено пресс-службой правительства Забайкальского края.
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В Забайкальском крае одобрены 1297 заявок на покупку жилья по «Дальневосточной ипотеке». Как сообщили на заседании рабочей группы по реализации программы на территории Дальневосточного федерального округа, к 14 мая с жителями региона был заключен 491 кредитный договор. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, программа уже доказала свою востребованность.

- Программа «Дальневосточная ипотека» подтверждает, что в столь краткий промежуток времени программа на тех условиях, на которых она сегодня существует, востребована и пользуется популярностью среди населения, - подчеркнул Александр Козлов. - Несмотря на общее замедление экономики на фоне пандемии коронавируса и снижение количества подачи заявок и выдачи кредитов по программе в апреле, спрос на льготное кредитование для приобретения жилья сохраняет положительную динамику.

Сейчас в Забайкалье в улучшении жилищных условий нуждается 2 151 семья (всего в крае проживает около 79 тысяч молодых семей). Желание приобрести жилье в новостройках на первичном рынке уже подтвердили 2100 человек. Для потенциальных участников «Дальневосточной ипотеки» организована широкая информационная кампания: рассылаются СМС, создается наглядная и понятная инфографика, распространяются памятки, в которых разъясняются условия программы.

Ожидается, что во втором полугодии 2020 года спрос на участие в программе и оформление «Дальневосточной ипотеки» еще больше возрастет.

- Сейчас есть в резерве 536 свободных для продажи квартир. Пока программой не настолько активно пользуются, но во втором полугодии количество участников увеличится, - комментирует зампред правительства Забайкальского края Геннадий Гусев.

По его словам, в Чите строительством жилья занимаются 7 компаний-застройщиков. К концу 2020 года они планируют ввести в эксплуатацию 981 квартиру.

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