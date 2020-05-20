«Катюша», Т-34 и корабли: Стали известны подробности - как и когда пройдет военно-морской парад

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 июля примут участие 46 кораблей и подлодок, а также 41 самолет и вертолет, сообщил на коллегии Минобороны в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

- В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе, самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них - первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов"», большой десантный корабль "Петр Моргунов", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" и другие, - перечислил Шойгу.

По словам министра обороны, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве пройдут боевые катера со знаменами прославленных соединений ВМФ, а на десантных катерах будут размещены легендарные машины Победы - танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

Кроме военных кораблей, в знак признания большого вклада российского флота в исследования Мирового океана вместе с боевыми кораблями по Неве пройдут два новейших гидрографических судна.

- В воздушной части парада будет представлена 41 единица авиационной техники. В том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200 "Альтаир", - отметил глава военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что военно-морской парад также пройдет на всех флотах в городах Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус и впервые - в новом пункте базирования Каспийской флотилии в городе Каспийске.