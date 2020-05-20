2020-05-20T18:50:32+03:00
Звезды

Сын ведущей Моргуновой до последнего скрывал от жены коронавирус и занимался самолечением

Супруга обнаружила Максима мертвым, когда забеспокоилась, что он перестал отвечать на звонки
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
У 80-летней телевидущей Светланы Моргуновой огромное горе. Умер ее единственный сын Максим.У 80-летней телевидущей Светланы Моргуновой огромное горе. Умер ее единственный сын Максим.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

У 80-летней телевидущей Светланы Моргуновой огромное горе. Умер ее единственный сын Максим. 52-летний мужчина за несколько дней буквально сгорел от коронавируса.

Смерть Максима Моргунова стала шоком для его близких. Он до последнего скрывал болезнь от жены. Супруга с дочерью полтора месяца жили на даче.

Единственный сын Светланы Моргуновой чувствовал себя удовлетворительно и подшучивал над заболеванием. Мужчина откладывал вызов "скорой", а Covid-19 пытался лечить самостоятельно, принимая противомалярийные препараты. Он сам колол себе в живот противотромбовые средства. Продукты заказывал при помощи службы доставки, а мусор выносил в маске и перчатках.

Максим болел с 10 мая. В этот день он почувствовал первые признаки недомогания. Всем он объяснял, что скорее всего заразился 5 мая, когда вышел на работу.

Максим Моргунов и двоюродный брат Илья Свиридов (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Максим Моргунов и двоюродный брат Илья Свиридов (справа)Фото: СОЦСЕТИ

"Температура была от 37,5 до 39. Ничего экстраординарного, чтобы непременно госпитализироваться. Есть тяжелобольные, мест в больницах мало, пока можно и дома поболеть. Авось, и сам выздоровею. Разговаривали с ним вчера, утром, днем, дышал плоховато, но это все. Считал, что идет на поправку, «динамика положительная»", - поделился в блоге двоюродный брат Моргунова.

Последний раз Максим выходил на связь днем 19 мая. Вечером сыну начала позвонила Светлана Михайловна, но трубку он уже не взял. Народная артистка забила тревогу.

Друзья из соседнего подъезда не смогли достучаться к Моргунову в дверь. Позвонили жене. Супруга, приехав в квартиру, пыталась открыть замок ключами, но дверь была заперта изнутри. Пришлось вызывать спасателей. Войдя в дом, жена обнаружила Максима мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анна Семенович: В «Гардемаринах» запретили быть блондинкой
Фигуристка, певица и просто красавица. Блестящая во всех отношениях артистка рассказала «СВ» о съемках в продолжении любимого миллионами фильма, о белорусских корнях и о том, каково быть обладательницей роскошных форм
Новости 24
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы
За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире
Порошенко назвал сфабрикованными аудиозаписи "разговора с Байденом"
Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
США требуют от Китая компенсацию за коронавирус в 9 триллионов долларов
Россияне стали реже платить за коммуналку
В Москве неизвестные ранили трех человек
В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн
Эксперт рассказал об изменении коронавируса на территории Китая
Шедевр, написанный дешевыми красками: Картину Мунка "Крик" разрушает дыхание зрителей
Эксперт спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля на фоне улучшения ситуации с коронавирусом
Эксперт рассказал, когда ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
Бывший украинский премьер заявил, что Зеленский как Порошенко хочет "перехитрить Запад"
В Совфеде предложили давать 450 тысяч семьям на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка
Цена на нефть марки Brent превысила 36 долларов за баррель
Американская компания завершила доклинические испытания ДНК-вакцины от коронавируса
Травматологи рассказали, что делать если травмировался на дачном участке
Без сладкого ни дня: Названа доля сладкоежек в Москве и Санкт-Петербурге
Войска ДНР и ЛНР привели в полную боеготовность
Молодой папа: Джуд Лоу в шестой раз станет отцом
В Ухане запретили продавать, покупать и есть диких животных
Онищенко считает, что температурящие больные не готовы созерцать медсестер в купальниках
В Пензенской области дополнительные выплаты получат уборщики, буфетчицы и дезинфекторы
«Обещал много, но слова разошлись с делами»: МИД РФ подвел итоги года Зеленского у власти
Почти треть умирающих от коронавируса пациентов, страдают диабетом
России предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемии
Суд США разрешил поднять с «Титаника» телеграф, по которому экипаж звал на помощь
Психолог посоветовала, как облегчить себе жизнь в самоизоляции