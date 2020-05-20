Сын ведущей Моргуновой до последнего скрывал от жены коронавирус и занимался самолечением

У 80-летней телевидущей Светланы Моргуновой огромное горе. Умер ее единственный сын Максим. 52-летний мужчина за несколько дней буквально сгорел от коронавируса.

Смерть Максима Моргунова стала шоком для его близких. Он до последнего скрывал болезнь от жены. Супруга с дочерью полтора месяца жили на даче.

Единственный сын Светланы Моргуновой чувствовал себя удовлетворительно и подшучивал над заболеванием. Мужчина откладывал вызов "скорой", а Covid-19 пытался лечить самостоятельно, принимая противомалярийные препараты. Он сам колол себе в живот противотромбовые средства. Продукты заказывал при помощи службы доставки, а мусор выносил в маске и перчатках.

Максим болел с 10 мая. В этот день он почувствовал первые признаки недомогания. Всем он объяснял, что скорее всего заразился 5 мая, когда вышел на работу.

Максим Моргунов и двоюродный брат Илья Свиридов (справа)Фото: СОЦСЕТИ

"Температура была от 37,5 до 39. Ничего экстраординарного, чтобы непременно госпитализироваться. Есть тяжелобольные, мест в больницах мало, пока можно и дома поболеть. Авось, и сам выздоровею. Разговаривали с ним вчера, утром, днем, дышал плоховато, но это все. Считал, что идет на поправку, «динамика положительная»", - поделился в блоге двоюродный брат Моргунова.

Последний раз Максим выходил на связь днем 19 мая. Вечером сыну начала позвонила Светлана Михайловна, но трубку он уже не взял. Народная артистка забила тревогу.

Друзья из соседнего подъезда не смогли достучаться к Моргунову в дверь. Позвонили жене. Супруга, приехав в квартиру, пыталась открыть замок ключами, но дверь была заперта изнутри. Пришлось вызывать спасателей. Войдя в дом, жена обнаружила Максима мертвым.