«Я не украла эти деньги»: Яна Рудковская поспорила с Собчак о богатстве и пошлости

В специальном выпуске своего шоу на Ютубе «Осторожно, Собчак» Ксения подняла тему роскоши. Мол, наши богатые люди не умеют правильно тратить деньги. Правда странно, что эту тему подняла Собчак, которая демонстрирует в своем Инстаграме бриллианты и шикарные наряды.

Одной из героинь шоу стала журналист Арина Холина. Она пришла на шоу к Собчак в очень спорном спортивном костюме оранжевого цвета и заявила, что продюсер Яна Рудковская, по ее мнению, воплощение дурного вкуса. Журналистка подчеркнула, что уважает Яну, как успешную бизнес-леди, но ей претит «хвастовство и гламур».

- Яна, при всем уважении к тебе, от твоего публичного имиджа есть ощущение, что ты всем хочешь доказать, что ты богата и успешна в бизнесе. Это странно, это хвастливо, это заносчиво. Я не понимаю, что ты хочешь таким поведением сказать, - обратилась к Яне Рудковской Холина.

К волне критики продюсера подключился и блогер, музыкант «Слава КПСС».

Мол, вы бы лучше помогали детям, а не тратились на роскошь.

На что Рудковская справедливо заметила, что финансово помогает множествам благотворительным фондам.

- Я получаю кайф того, что зарабатываю деньги и их классно трачу. Я не знаю, кому вы помогаете и помогаете ли, а я могу предоставить список фондов, которых я поддерживаю, - сказала блогеру продюсер Билана. - Что касается моих красивых завтраков в Инстаграме, я вижу, что многим людям нравится эта рубрика. Люди перестали есть со сковородок, стали накрывать на стол. Может, более скромно, но красиво. Ведь необязательно есть с дорогой посуды, главное, чтобы стол был красиво и со вкусом накрыт, - объяснила свою позицию Яна Рудковская. - Я не «отжала» эти деньги, не украла у государства. Я сама их заработала.

Свой заработок в 1 млн долларов в год только в Инстаграме Яна называет маленькой прибавкой к пенсии.Фото: Мила СТРИЖ

Плюс ко всему я зарабатываю благодаря люксовым брендам. Мы с Ксенией недавно вошли в топ-10 самых богатых блогеров. Это для меня не основной заработок, но все же маленькая прибавка к пенсии (смеется.). Не было бы у меня люкса в Инстаграме, я точно не была бы сейчас с Собчак в 10-ке. 1 миллион долларов в год я зарабатываю только на Инстаграме.

- В чем для тебя дурновкусие Яны Рудковской? - спросила у Холиной Собчак.

- В показухе, - заявила журналистка.

На что сразу же получила разъяснение от продюсера Иосифа Пригожина.

- Если бы Яна была бы неискренней, она бы прятала свой достаток. Мол, деньги любят тишину. А она наоборот гордится своими успехами, - сказал в защиту коллеги Иосиф Пригожин.

По словам Яны Рудковской, она осталась довольна шоу. Правда съемки прошли еще зимой, но показали программу почему-то только сейчас.

- Но больше всего жалею, что не показали как «Слава КПСС» хотел в конце передачи перейти в мою команду. Это была бы полная победа в эфире, но свидетелей было много, - написала в своем блоге о шоу Собчак Яна Рудковская.

К слову, в ходе баталий блогеры поинтересовались, у Яны, что она будет делать, если ее младший сын Александр Плющенко, или как его еще называют в Инстаграме «Гном Гномыч», вырастет и вопреки родительской воли не захочет связать свою жизнь с фигурным катанием.

- Такого не будет. Мой сын так «заряжен» нами на фигурное катание, что остановить его может только здоровье, - сказала блогерам Яна Рудковская.