Николай Азаров: Когда очередной премьер открыл рот и сказал про 5 млн новых рабочих мест, я понял: дурак!

В мае 2019-го Владимир Зеленский с огромным перевесом на президентских выборах победил Петра Порошенко. Что удалось молодому лидеру незалежной за минувшие 365 дней — об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

О РУХНУВШИХ НАДЕЖДАХ

- Были ли надежды на Зеленского? Как ни странно, в самом начале, — да, у многих. У 73 процентов населения Украины, которые за него проголосовали, были надежды на то, что придет новый молодой, не связанный с группами влияния - и что-то изменится в лучшую сторону. И он должен был взять бразды правления в руки, не оглядываясь ни на кого. Но что сделал он? Он оказался подверженным и влиянию, и внушению, и в кадровой политике это проявилось довольно быстро и довольно показательно.

О ГЛАВЕ СБУ

- Один из самых ярких примеров — Зеленский своего друга детства Баканова уже в конце мая поставил во главе такой важной спецслужбы как СБУ. Но ведь Баканов не специалист в управлении силовыми структурами - ну хотя бы на каком то уровне! А тут он пришел в структуру корпоративную, весьма и весьма специальную! А там прежде расставили на ключевых постах, во главе основных департаментов, конкретных людей кто? Американцы. И вот тут пришел в эту структуру человек, не имеющий соответствующего опыта. И стал выдавать соответствующую информацию Зеленскому. Ну и какого характера и качества эта информация?

О ГЛАВЕ МВД

- При том на своем посту остается глава МВД Аваков, которому прямо или косвенно подчинены и пограничники, и другие серьезные структуры. И ведь Аваков — совсем не человек Зеленского. Он ярко выраженный человек Майдана! И с ним связано все, ну или многое из того, что творилось в силовых структурах в последние несколько лет. Когда всплыла, получила силу всякая мразь. Которая преследовала того же Кирилла Вышинского. Так вот почему бы Зеленскому не заменить его? Что это - боязнь? Почему оставляешь Авакова, который сильнее тебя, и уже по факту не подчиняется тебе? Неужели в том же МВД не найдется ему замены?

Глава МВД Украины Арсен Аваков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ПРЕМЬЕРЕ С ЗАВИХРЕНИЯМИ

- Во главе страны человек из 95-го квартала, и многие из его команды — ну и сколькие из них работали где-то, кроме масс-медиа, сферы культуры? Он пришел без опыта руководства крупными коллективами. Без знаний о государственном управлении, без понимания о стратегии. Когда он выиграл 21 апреля, он со своей командой поехал... отдыхать в Турцию. Если ты выиграл выборы - тебе надо сесть и подбирать команду управленцев. Ты хочешь отличаться от Порошенко? Если да, то кого ты подбираешь? Ты Гончарука ставишь премьером, а тот говорит, что Порошенко все правильно делал.

Сомневаюсь, что Зеленский прочел книги по истории Государства Российского. Я читал, и много лет проработал в украинской политике. Мне достаточно небольшого времени чтобы понять, что за человек у руля. И когда премьер Гончарук открыл рот и сказал, что за пять лет в стране будет 40 процентов роста ВВП и 5 млн новых рабочих мест - мне стало ясно что передо мною дурак.

Владимир Зеленский во время церемонии вступления в должность, май 2019 г.Фото: REUTERS

МАРИОНЕТКИ ДЛЯ МАРИОНЕТКИ

- Зеленский с точки зрения большой политики не подготовлен абсолютно. Он не понимает, что есть принцип разделения властей. Что судебная и законодательная власти не могут подчиняться одному человеку. И что надо менять стратегию Порошенко. Но он назначает другого премьера, Шмыгаля. Тот что, управлял большой промышленной областью? Нет, регионом, который гастарбайтеров в Европу поставляет. А где до того работал — у Ахметова чем то там командовал. И девочку 26 лет назначает министром образования - но она с ошибками пишет! И я задаю вопрос: если ты президент и хочешь, чтобы стояли хорошие, сильные управленцы на ключевых постах — ищи и ставь таких! Но он ставит таких, как он сам.

Марионетка ли он олигарха Коломойского? Скорее всего он человек, абсолютно послушный западной линии.

ВРАГ У ВОРОТ

- Вот в Америке сидит малозаметный клерк где-то в Совете нацбезопасности и обороны. Их лидеры не вникают в детали украинских дел, им не до того. Они клерку ставят задачи: Украина должна быть врагом России. Кто во главе - значения не имеет. И под такую задачу начинают работать Госдеп, Казначейство и другие органы США. И что там вслух говорит при этом Трамп по отношению Украины - большого значения не имеет.

Посольство США в Киеве превратилось в генерал-губернаторство. От них исходят указания украинским чиновникам. Они пишут чтобы не привлекали к ответственности убийцу Стерненко — и его не привлекают.

ПОСАДЯТ ЛИ ПОРОШЕНКО?

- Мы слышим запись, на которой президент «суверенной страны» Порошенко подобострастно выслушивает вице-президента США Байдена. После чего по его прямому указанию увольняет генпрокурора своей «независимой страны».

Порошенко не посадят. Но дело возбуждать надо. Оно будет тянуться год-два - и ничем не закончится.

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