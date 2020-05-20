Вышинский рассказал, будет ли очередной Майдан на Украине

20 Май 2020 2020-05-20T20:27:24+03:00

Бывший украинский журналист, отправленный в Москву в рамках обмена задержанными в 2019 году, дал интервью на Радио "Комсомольская правда"

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Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский рассказал на Радио "Комсомольская правда", возможен ли на Украине новый Майдан. Своей оценкой политической ситуации в стране бывший редактор РИА Новости Украина, который был арестован по статье за госизмену, поделился в передаче "Вечерний диван" с ведущими Марией Бачениной и Сергеем Марданом.

- Зеленский, как мне кажется, очень этого боится. Люди, мало-мальски знакомые с политической ситуацией на Украине последних 5-8 лет, прекрасно понимают: никаких Майданов больше не будет.

Это объясняется тем, что такие события, как гражданские акции, долгое политическое действие: митинги, сцена, переговоры.

- Это все месяцы. Сейчас, когда в стране по данным СБУ от 3 до 5 миллионов единиц оружия на руках у населения, никто играть в долгую не будет,- считает журналист. - Поэтому если и будут происходить радикальные вещи, то это будет вооруженный переворот.

Если такое и возможно, то только при поддержке и "легализации" со стороны тех, кого принято называть западными партнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU