Недвижимость и сбережения: по договору Полина Гагарина ничего не отдаст мужу, который зарабатывал в 100 раз меньше

33-летняя Полина Гагарина в минувшем сезоне совершила финансовый прорыв. Среди звезд эстрады она стала самой востребованной у крупнейших рекламодателей, получив заманчивые контракты с разноплановыми брендами (продукты, косметика). Гагарина пела на заказниках, давала сольники, сидела в жюри «Голоса»… В общем, была нарасхват – похоже Полина на пике своей карьеры. И именно сейчас рушится ее брак. Интересно, что проблемы с любимым мужчиной у Полины Гагариной начались параллельно с близкой подругой Екатериной Варнавой. Звезда по имени Катя после шести лет отношений ушла от гражданского мужа, а теперь и звезда Полина задумалась о разводе после шести лет брака с отцом своей дочери. Обе звезды гораздо успешнее и богаче кавалеров. Вот только Гагарина, в отличии от подруги, состоит в официальном браке. А все совместно нажитое, как известно, полагается делить. Что же будет делить при разводе одна из самых высокооплачиваемых певиц страны с мужем Дмитрием Исхаковым?

Квартира и уютный домик

Гагарина познакомилась с Исхаковым во время фотосессии – Дмитрий один из модных и востребованных фотографов. Расписалась пара шесть лет назад в Кутузовском загсе – пышных торжеств не устраивали. Но, говорят, что зафиксировали договоренности: все, что имеет и приобретает супруга – остается только ее собственностью.

До свадьбы Полина купила квартиру в центре Москвы: в районе метро «Маяковская» площадью 137 кв.м с огромными панорамными окнами и видом на Кремль. «Инициатором покупки была моя мама. Она твердила: «Полина, хватит жить на съемной!» А я отмахивалась: подумаю об этом потом. Но мама таки накопила деньги, складывая мои гонорары!» - рассказывала историю покупки первой недвижимости Гагарина. Ремонт в своей новостройке певица доделывала в статусе жены. Въехала Гагарина в свои хоромы с мужем Дмитрием и сыном от первого брака Андреем Кисловым. Сейчас мальчику 12 лет, и он сдружился со вторым мужем мамы – Исхаков быстро нашел общий язык и увлечения с Андреем. Кроме того, у Полины до заключения официального брака появился загородный дом. А в прошлом году она начала строительство более просторного дома для увеличившейся семьи, где подрастает 2-летняя Мия Исхакова. Говорят – копия папы Димы.

Полина Гагарина и светский фотограф Дмитрий Исхаков в 2014 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Гагарина артист востребованный, поэтому с домашними хлопотами ей помогали мама и муж. Полина рассказывала, что на маме Кате самая большая ответственность за воспитание детей: «Андрюша, например, боится ее больше всех. Он даже говорит: «Мама - бог, Катя - генералиссимус, а Дима - дружбан!» Вот такое у нас распределение ролей». Было. А теперь все поменялось.

Мама может!

Полина как могла сглаживала финансовый дисбаланс в отношениях. В интервью часто мелькало «наша квартира», «наш отдых». А последнее время зазвучали иные мотивы. Рассказывая об отдыхе на Мальдивах, звезда обмолвилась о вкладе в поездку: «Я благодарна своей профессии, работе и случаю, что у меня есть возможность показывать семье такие красивые места».

По данным самого свежего рейтинга богатых российских знаменитостей Forbes Полина Гагарина заработала за год $5,3 млн. (377 млн. руб.) По оценкам экспертов только один ее рекламный контракт может стоить от $200 тыс. (14 млн. руб.), а «заказник» - 3,5 млн. руб.

Модный фотограф даже очень востребованный может наснимать в месяц на 300 – 400 тыс. руб. Исхаков получает заказы на съемки не только от артистов, но и от различных крупных организаций. По очень условным подсчетам, фотограф получает за месяц в 100 раз меньше одной из самых востребованных звезд страны.

По данным самого свежего рейтинга богатых российских знаменитостей Forbes Полина Гагарина заработала за год $5,3 млн.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но в последние пару лет Дмитрий стал еще и частью команды Полины Гагариной – участвовал в организации шоу, проектов с участием жены. Правда сейчас Исхаков покинул пост гендиректора компании, которая организует концертную деятельность Полины Гагариной. Потерял он и расположение жены. Однако официального развода не случилось – пусть небольшой шанс на примирение, но все же всегда остается. Ведь распадается пара с ребенком – а Дмитрий свою единственную дочку обожает.

Все окружение пары знает, что Дмитрий пылинки с жены сдувал: молча и терпеливо принимал и понимал ее усталость, занятость, перемену настроений творческой личности. Да и Полина не отрицала, что и готовит муж лучше, и «косяки» в отношениях сглаживает. «Наши с Димой отношения во многом основаны на его прекрасном чувстве юмора. Я могу скандалить, бываю раздраженной, а он способен вовремя разрядить, сгладить ситуацию. В общем, человек остроумный, со здоровой самоиронией», - не скрывала Гагарина.

А в окружении певицы не скрывают, что инициатива расставания исходила от певицы. Однако причины разрыва неизвестны. Ни у одного из супругов нет другой личной жизни – отношений на стороне. Большинство знакомых пары считают, что изначально не равные финансовые и карьерные возможности вбили клин в отношения Полины и Димы. Всего пару месяцев назад Гагарина так рассуждала о неравных заработках в семье: «Это очевидно, понятно, и это нормально. Он с этим живет, он знал с самого начала, что я певица. Артисты получают за свою профессию вот столько, если они востребованные, если они актуальны. А фотографы получают вот столько. И кстати очень неплохо…» Полина старалась подчеркнуть, что на бытовые нужды супруг зарабатывает: «Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия». Похоже, что «большее мероприятие» по строительству нового загородного дома Полина завершит в одиночку, при поддержке мамы. Кроме того, в апреле артистка зарегистрировала «Гагараэвент» - event-компанию по организации PR-мероприятий, тренингов, семинаров.

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