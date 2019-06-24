Сын вырос копией Дмитрия Харатьяна

Сын Дмитрия Харатьяна унаследовал гены своего знаменитого родителя. Сходство 21-летнего Ивана с отцом поразило публику.

Жена Дмитрия Харатьяна в честь своего 49-летнего дня рождения опубликовала фото, на котором ее 59-летний супруг и она позируют вместе со своим сыном. Молодой человек за последний год заметно возмужал и стал буквально копией актера.

Иван учится в театральном ВУЗе на режиссерском факульте. Кроме этого Иван является одним из членов съемочной группы фильма Светланы Дружининой "Гардемарины", в котором Дмитрий Харатьян играет Алексея Корсака.

marinamayko Семейное фото

Иван редко позирует перед камерой вместе со звездными родителями, не являясь публичной персоной. Подписчики Марины Майко обратили внимание, что ее 21-летний сын возмужал, а также имеет черты лица, как у Дмитрия Харатьяна.

"Ваня живет в пристройке, она расположена в левом флигеле нашего дома. У него может начаться день днем. Он студент, и иногда живет в общежитии", - как-то делился актер.

Сын Дмитрия вырос очень творческим. "Он так фонтанирует, такое разыгрывает!", - рассказывала в одном из интервью Майко. По мнению родителей, молодой человек немного стеснительный, но обязательно раскроется в будущем. "Он сам готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы около года. Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: «Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино». И он сказал: «Никогда»", - поведала супруга артиста.

Напомним, Марина Майко стала второй супругой Дмитрия Харатьяна. В этом браке у артиста родился сын Иван. Старшая дочь звезды Александра появилась в его отношениях с Мариной Буримовой, с которой он учился в Высшем театральном училище имени Щепкина. Пара развелась в 1988 году. Со своей второй женой актер живет вместе с 1990 года.