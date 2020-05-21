2020-05-21T12:19:10+03:00
Звезды

«Он лечился от коронавируса дома, а потом просто не взял трубку»: умерший сын телеведущей Светланы Моргуновой верил, что идет на поправку

Максиму Моргунову было всего 52 года и у него не было хронических заболеваний
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сын телеведущей Светланы Моргуновой Максим Моргунов (На фото слева)Сын телеведущей Светланы Моргуновой Максим Моргунов (На фото слева)
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Ровно девять дней от коронавируса на дому лечился 52-летний сотрудник музея-заповедника Коломенское, единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой Максим Моргунов. Вирус он подцепил на работе. Музей перешел на удаленку, но накануне Дня Победы Максима вызвали на службу.

- Они делали какой-то телемост почему-то с Португалией. Так было надо. И там Максим контактировал с коллегой, одним, его непосредственным начальником. 8 мая у начальника подтвердили ковид. Максим сдал тест, и 10 мая получил положительный результат, - рассказал Илья Свиридов, брат умершего.

По словам родственников, в первый же день Максим принял решение, что останется дома один, чтобы никого не заразить. Показаний для госпитализации у него не было.

- Он болел дома, температура была от 37.5 до 39. Ничего такого экстраординарного, чтобы непременно госпитализироваться. Есть тяжелобольные, мест в больницах мало, пока можно и дома поболеть. «Авось, и сам выздоровею»: так он говорил, - рассказал Илья Свиридов.

Даже в день смерти, 19 мая, Максим никому не жаловался на плохое самочувствие, скорую он тоже не вызывал.

- В тот день разговаривали с ним утром и днём. Ну дышал плоховато, это всё. Он считал, что идёт на поправку говорил: «динамика положительная». Обсуждали выступление Хабиба, тяжелую неожиданно ситуацию в Дагестане. Закончили шуткой, что «настоящий джигит победит ковид». С 18-00 перестал выходить на связь, в 21-00 спасатели вскрыли закрытую квартиру и констатировали смерть, - рассказала брат умершего.

В заключении о смерти значится коронавирусная инфекция. А вот хронических заболеваний у Максима не было.

- Он был здоровым мужиком. Был неординарным человеком, интеллектуальным, высоко эрудированным, очень порядочным и скромным. Ковид - это очень страшная болезнь. Она убивает внезапно, неожиданно, коварно, - рассказал Илья Свиридов.

У умершего остались жена, дочь и пожилая мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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