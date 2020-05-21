Кричевский: «На черта нам такой экономический рост, при котором люди становятся беднее»

В эфире Радио «Комсомольская правда» известный экономист Никита Кричевский рассуждал о том, что должно быть показателем развития страны.

- У нас едва ли не главная задача в стране – выйти на темпы экономического роста выше мировых. Беда в том, что мир уже лет пять как не живет такими архаичными показателями, как темпы роста ВВП. Вот объясните мне: на черта нам этот экономический рост, если реальные доходы граждан падают, цены растут, рубль слабеет. Ну, хорошо – у вас экономический рост. А мне-то что с того?

Когда мы уже будем измерять развитие государства по таким показателям как число учителей на тысячу учеников, состояние здравоохранения, километры асфальтированных дорог в населенных пунктах? Таких критериев качества жизни множество. Нужно смотреть на них, а не на объемы добытой нефти или выплавленной стали.

Мне не нравится фраза «человеческий капитал». Капитал – это актив, который должен кому-то приносить доход. Вы что созданы для того, чтобы приносить кому-то доход? Или все же для того, чтобы радовать родителей, жениться, воспитывать детей. В конце концов, повышать свой уровень жизни. Нет, мы должны говорить не о развитии человеческого капитала, а о развитии человеческого потенциала.

Полностью выпуск передачи «Экономика с Никитой Кричевским» слушайте на «Радио Комсомольская правда».

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