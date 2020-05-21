Учимся на ошибках: как обжаловать ошибочный штраф за «нарушение» самоизоляции

НЕВИНОВАТАЯ Я! ОН САМ ПРИШЕЛ!

Вот такие ужасы картинной реальности. Просыпаешься в свой законный выходной (хотя покажите мне на нынешнем календаре рабочий день), а тебе влепили штраф за нарушение самоизоляции. Несправедливо!

С таких отвратительных новостей у нас с женой началось утро субботы, 16 мая. Супруга зашла в приложение ГИБДД на телефоне. А там постановление от 15 мая. Его выписала Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). Оплатите 5 тысяч рублей.

Робот-полицейский собрал все улики. Висит фото нашей «Киа Рио». Якобы жена нарушила «требования соблюдения режима повышенной готовности на территории Москвы». Перевожу на русский: «Ребятки, вы должны сидеть дома, как канарейки в клетке. А вы выехали на машине на Бусиновский проезд. Там вас щелкнула дорожная камера. Позвольте оплатить!»

- Черт побери! - крикнул я.

- Невиноватая я! Штраф сам пришел! - ответила мне жена.

Сначала я задымился от злости, как тульский самовар на еловых шишках. Потом отдышался. Вырубил эмоции и включил голову. Подожди, товарищ цифровая камера. У моей супруги есть рабочий пропуск на передвижение по столице. Заходим на сайт Госуслуг. Ну, вот! Пропуск действителен с 29 апреля по 13 июня 2020 года. Будем разбираться.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Открываю записную книжку. Набираю телефон известного адвоката Леонида Ольшанского.

- Скорее всего, это техническая ошибка, - выносит диагноз Ольшанский. - Если у вас есть рабочий пропуск, если там закреплен номер автомобиля, вы можете ездить по Москве хоть круглосуточно. Графика ограничений нет. Сейчас будем обжаловать.

А дальше пошаговая инструкция. Учитесь на наших ошибках.

Первое. Сделали скриншоты своего пропуска. Это будет подтверждением, что он действителен. И что там зафиксирован номер нашего авто. Также скопировали сам код, чтобы прикрепить его к жалобе.

Второе. Мы позвонили на горячую линию Правительства Москвы. Оператор не сразу разобрался в проблеме. Подсказывал нам, как оплатить штраф. Мы не соглашались. Говорили, что у вас есть рабочий пропуск и постановление выписано ошибочно — мы хотим его обжаловать. Тогда нас отправили на сайт «Автокод». Он прикреплен к порталу «Мос.ру».

Третье. Там нажали кнопку «Обжаловать штраф». В нужные строчки вбили номер постановления и дату его выписки.

Четвертое. Это самое сложное. Нужно прикрепить письменную жалобу. На сайте есть 7 форм обращений. Например, «при поездке имелся пропуск», «автомобиль эксплуатировался другим человеком», «произошла ошибка определения номера машины» и прочее. Бланк нужно распечатать, заполнить, отсканировать и отправить в инспекцию. Слава Богу, у нас дома есть принтер. А на айфоне - функция «сканер». А где распечатать бумагу, если ты сидишь на самоизоляции? Тоже непонятно. Ведь на обжалование у вас всего 10 дней с момента поступления штрафа.

Пятое. Ваше обращение уходит в МАДИ. Обещают рассмотреть жалобу также в течение 10 дней. До сих пор ждем ответа.

За это время прилетел еще один штраф. Мы с женой выяснили, что опечатались, когда записывали номер машины в пропуск. Ну, что с нами делать? Как говорил герой комика Галустяна: "Понять и простить!"

А ЕСЛИ НЕ СРАБОТАЛО?

Когда письмо ушло в инспекцию, адвокат Ольшанский объяснил, что делать, если обжалование не сработало. Эти советы подходят для жителей любого региона.

- Поступают ко мне обращение москвичей и гостей столицы, что суды завалены подобными жалобами, - отметил он. - Верховный суд как будто предвидел коронавирус, заранее проведя пленум. Вот если там сто страниц пересказать одним предложением, то наказывать по камерам, работающим в автоматическом режиме, можно только за два деяния. Первое – нарушил правила дорожного движения, а не космического. А второе – благоустройство городов. Выходит, сам факт присылки через камеры за нарушение санитарных норм невозможен.

И да, право на обжалование дается в течение 10 суток. Но с какого момента? Давайте подчеркнем. Конституционный суд сказал, не с того момента, когда они вынесли постановление, не с того момента, когда ты увидел его на телефоне в приложении. А с того момента, как ты расписался на бумажке, которую тебе принес, допустим, почтальон. И называется она по-русски: постановление о наложении административного взыскания.

Ольшанский напомнил, что срок на оплату — 60 суток. Это время для того, чтобы разобраться в проблеме.

- Я бы написал такое заявление. «Прошу отменить (сложить) штраф в сумме 5 тысяч, наложенный на меня. По нижеследующим обстоятельствам…». Первое: у меня пропуск был и приложить доказательства. Второе: по камерам, работающим в автоматическом режиме, нет права за это наказывать. Смотри постановление президиума Верховного суда от 21 апреля сего года. А вот в суд я бы написал параллельно уже жалобу. Документ бы я обозвал: прошу отменить (сложить) штраф, наложенный таким-то органом - незаконный и необоснованный. И опять все те же аргументы. Кроме того, за нарушение санитарных норм ни автомобильная, ни жилищная, не строительная инспекции наказывать не могут, - сказал он.

ОФИЦИАЛЬНО

Заполняя рабочие пропуски, москвичи допускали досадные ляпы. Писали не те цифры или буквы в номерах машин. За это получали штрафы по статье «нарушение самоизоляции». Как заявили в МАДИ, отменено 133 штрафа за езду с неправильно указанным номером автомобиля в цифровом пропуске.

- Подача жалобы не является основанием для отмены штрафа, однако каждая жалоба рассматривается в индивидуальном порядке и комплексно, - отметили в пресс-службе инспекции. - Просим подавать обращения в МАДИ онлайн и оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции

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