Медведев предрек изменение мира и предложил этим воспользоваться

Пандемия коронавируса радикально изменила мир. И, скорее всего, навсегда. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на онлайн-конференции Startup Village.

- Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда, - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.

Как отметил Медведев, мы пока не до конца понимаем объем утрат, который нанесла пандемия.

- Уровень падения мирового ВВП составит как минимум 3%, или порядка 9 триллионов долларов. Это, по сути, совокупный ВВП Японии и Германии, - заметил Медведев.

По его словам, всем государствам и компаниям еще только предстоит сформировать модель поведения в новой реальности.

- Мы находится в самом начале этого пути, путь этот исключительно трудный, но это не значит, что мы должны поднять руки и позволить пандемии растерзать человечество. Я уверен, мы сможем противостоять ей исключительно эффективным образом, - заявил Медведев.

Как заметил Медведев, жаль «обычных времен, в которых мы находились 4 месяца назад, но переменами нужно воспользоваться, в том числе для реформы системы трудовых отношений.

Напомним, Медведев находясь в должности премьер-министра, не исключал постепенный переход в России на 4-х дневную рабочую неделю и работу на «удаленке».

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