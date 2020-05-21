2020-05-21T14:42:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, какой стороной нужно носить маску и можно ли ее выкидывать в домашнюю мусорку

Из-за масочного режима в городах скапливаются тонны использованных масок и перчаток. Не опасно ли это?
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Вирус с поверхности перчаток и масок не испаряется настолько, чтобы заразить домВирус с поверхности перчаток и масок не испаряется настолько, чтобы заразить домФото: Олег ЗОЛОТО
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С 12 мая в Москве и Подмосковье введен режим обязательного ношения медицинских масок и перчаток. Но куда выбрасывать эти средства индивидуальной защиты? Ведь если внешняя сторона маски и перчаток считается потенциально зараженной вирусом, то не заразим ли мы домочадцев, выкидывая использованные маски и перчатки в обычный мусор? «КП» спросила у врача, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.

- Евгений Юрьевич, можно ли выбрасывать использованные маски и перчатки в обычную домашнюю мусорку?

- Можно. Вирус с поверхности перчаток и масок не испаряется настолько, чтобы заразить дом, - говорит Евгений Тимаков. – Однако есть правило для домашней мусорки – она должна закрываться крышкой. И мы не можем контактировать маской и перчатками ни с какими поверхностями дома, включая и крышку мусорки. Это важно.

Врачи напоминают, что и маску, и перчатки надо дома снимать правильно, поскольку вирус как раз и задерживается на их внешней стороне. Маска и перчатки – это средства так называемой «барьерной» защиты. По инструкции ВОЗ, перчатки снимаем, оттягивая щипком одну и выворачивая ее внутренней стороной наружу, а затем, держа снятую перчатку в руке в перчатке, подцепляем чистой рукой манжету перчатки, оттягиваем ее и, скатывая, снимаем вторую перчатку. Маску снимаем за резинки, за внешнюю сторону ее не трогаем.

- Пока наши использованные маски и перчатки доедут до мусорного полигона, то вирус уже будет разрушен. Он не настолько стойкий во внешней среде – продолжает врач Евгений Тимаков. - Никакой катастрофы нет, если службы по вывозу и утилизации отходов будут эти отходы вывозить, как обычный мусор. Через три – четыре дня вирус уже будет не активен. Меня во всей этой ситуации больше волнует то, что резиновые перчатки разлагаются десятилетиями, и это отнюдь не полезно для нашей экологии! Так что, я немного сомневаюсь в глобальной пользе перчаточного режима. Уж лучше предлагать покупателям магазинов использовать одноразовые целлофановые перчатки для совершения покупок, они разлагаются намного быстрее, чем резиновые.

- А как утилизация зараженных вирусом масок, перчаток, костюмов врачей происходит в больнице? Очки, как я понимаю, моют при высоких температурах, дезинфицируют.

- Существую специальные компании, которые утилизируют медицинский мусор. Этот мусор считается класса «Б». (Так маркируются отходы, образующиеся в процессе деятельности фармацевтических, медицинских учреждений, лабораторий. Они представляют эпидемиологическую опасность и должны быть определенным образом обеззаражены и утилизированы, - прим. ред.) На вывоз и утилизацию заключается акт.

В больницах стоят специальные контейнеры для такого рода отходов и потом эти отходы вывозятся на заводы, где медицинский мусор сжигается. Учет ведется строгий: маркируются специальные мешки, вывоз расписан и согласован, вся система отлажена. Если нагрузка на больницу увеличивается, медицинского мусора становится больше, то, соответственно службы больничные договариваются со службами утилизации, чтобы мусор вывозился чаще. Так что, в больницах как раз никакой проблемы с потенциально зараженным вирусом мусором нет, мы точно знаем, что ничего не потеряется и все будет утилизировано правильно.

- Евгений Юрьевич, частый вопрос по маскам, есть ли разница, какой стороной их носить: белой к себе, цветной наружу, или можно наоборот?

- Наоборот нельзя. Нужно белой к себе – цветной наружу. Дело в том, что медицинские маски состоят из трех слоев. Они обладают на внешней цветной стороне определенным электростатическим эффектом и, в том числе и за счет него, маска на внешней стороне задерживает вирусы вместе с пылью. Сторона белая, которая рассчитана на соприкосновение с нежной кожей лица, менее аллергенна, чем внешняя.

Дизайнер Виктория Андреянова раздает маски домам престарелых .

ИСТОЧНИК KP.RU

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