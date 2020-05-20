Вирусолог: кривая заражений коронавирусом в России идет вниз

Начиная с 16 мая количество новых случаев заражения коронавирусом в России по официальной статистике стало меньше 10 тысяч в сутки. С начала этой недели показатели выглядят так:

- 18 мая + 8 926 ковид-положительных пациентов,

- 19 мая + 9 263,

- 20 мая + 8 764,

- 21 мая + 8 849.

При этом растет количество выздоровлений. 20 мая число победивших «корону» (9 262 человека) даже превысило цифру заражений в тот день.

- Главный фактор, по которому можно судить об этапе развития эпидемии, это именно количество новых случаев заражения, - поясняет доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн. - Что касается роста выздоровлений и даже их превышения над заражением в тот или иной день, то скорее это эмоционально приятные цифры. На самом деле, надо понимать, что летальность от COVID по последним данным около 1%, а это значит, что выздоровеют в конечном счете 99%.

Можно ли сделать вывод, что мы уже достигли плато или, возможно, эпидемия постепенно идет на спад? Как минимум в Москве, где вспышка инфекции началась на 2—3 недели раньше, чем в большинстве регионов России.

- На данный момент статистика говорит о стабилизации эпидемии в нашей стране, - считает профессор Альштейн. - Мы уже видели, что могут быть заметные колебания в ту или иную сторону, возможны, в том числе, еще повышения случаев заражений. Но если в течение ближайшего времени — примерно двух недель — нынешняя динамика сохранится, то можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России потихоньку начинает идти на спад.

При этом, чтобы избежать новых скачков заражений и роста числа смертей, важно соблюдать правила профилактики, противоэпидемические меры. Профессор Альштейн выделяет пять самых эффективных мер:

1) ношение масок в общественных местах, особенно в транспорте;

2) соблюдение дистанции — не менее полутора — двух метров;

3) мытье рук не менее 20 секунд после посещения общественных мест;

4) дезинфекция: смартфонов, дверных ручек, магазинных покупок, помещений и т. д.;

5) продолжение работы на дистанционке — для кого это возможно.

А вот парки и скверы для прогулок с соблюдением дистанции стоило бы открыть поскорее, считает вирусолог. Роспотребнадзор включил это послабление аж в третий этап снятия ограничений. Ходьба на свежем воздухе среди деревьев скорее поможет укрепить здоровье, чем навредит, пожимают плечами врачи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Москва пока находится на начальной стадии стабилизации эпидемии. Поскольку показатели заболеваемости по-прежнему еще высоки. Так что пока рано говорить о том, когда можно будет снимать ограничения в столице, считает Вуйнович.

КСТАТИ

Специалисты обращают внимание, что на фоне стабилизации числа заражений за последние дни в России повысилось количество летальных исходов от COVID-19. Это объяснимо: сейчас погибают люди, заболевшие в конце апреля — начале мая. Тогда у нас в стране было самое большое количество заболевших, более 10 тысяч в сутки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779709" frameborder="0"></iframe> Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом удалось остановить.

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