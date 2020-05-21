2020-05-20T22:55:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 21 мая 2020: Выздоровевших впервые больше, чем заболевших

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 21 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве впервые за все время с начала эпидемии за сутки число выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших. 5440 человек выписали из больниц после успешного лечения от COVID-2019, в то время как диагноз подтвердили у 2699 горожан.

- Много это или мало? Исходя из этих цифр мы месяц назад принимали самые жесткие ограничения, - напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. - А теперь, исходя из таких же цифр, вводим послабления. Но сами по себе эти цифры очень высокие. Наши китайские коллеги из-за 40 случаев объявили жесткий карантин в одной из провинций.

При этом мэр отметил, что в мае смертность от ковида выросла по сравнению с апрелем.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что в Москве возвращается плановая госпитализация.

- Мы в ближайшее время будем планировать постепенный возврат к нормальной работе системы здравоохранения. Тем более что количество коек, занятых под ковидных больных, сокращается практически в ежедневном режиме. Это критичная вещь, потому что мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию. Это рано или поздно все равно аукнется всем, и, в первую очередь, нашим гражданам.

Цифра дня: 19,3 минуты. Именно столько времени с момента вызова в среднем тратят кареты московской скорой помощи, чтобы добраться до адресата. Власти Москвы опровергли, что приезд скорой в столичные районы, находящиеся за МКАД, нужно ждать несколько часов и даже дней.

Кстати, число сервисов, доступных для горожан, сидящих дома, постепенно расширяется. Теперь вот столичные бары развивают доставку коктейлей на дом. Корреспондент kp.ru Андрей Абрамов устроил себе праздник жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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