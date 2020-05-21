«Гинер понимает, что тренеру надо дать время»

После двухмесячного «коронавирусного» застоя, футбольный рынок стал оживать. Затянувшийся чемпионат России, который будет доигрываться с 21 июня по 22 июля, заставил некоторые российские клубы продлить контракты, истекающие в начале лета.

Так, до конца чемпионата «Зенит» продлил договор с Александром Кокориным, он продолжит выступать в аренде за «Сочи». «Спартак» выкупил контракт Александра Соболева, перешедшего зимой из «Крыльев Советов» на правах аренды. И вот ЦСКА объявил, что перезаключил на год контракт с главным тренером Виктором Гончаренко.

- Гончаренко начинал неплохо, но так ничего с ЦСКА и не выиграл, стоило с ним продлевать контракт? - спросили мы заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева.

- Во-первых, думаю, что Гончаренко в наших условиях, среди наших тренеров, это неплохой вариант. Во-вторых, тут надо не только о Гончаренко говорить, а о руководстве – есть ли деньги на другого наставника. У Гончаренко довольно-таки молодая команда играла … Но, откровенно говоря, когда я смотрю на защиту – Дивеев, Васин и Карпов, я даже не пойму, что это за защита, по большому счету. А они как-то держатся, ниже определенного уровня не опускаются. В общем, работает он неплохо. Возможности у него создать более сильную команду нет, потому что нет покупок, и неизвестно, что будет теперь после того, как контрольный пакет ПФК ЦСКА купил ВЭБ. При этом вспомним, что ни с одним нашим тренером в ЦСКА быстро не расставались. Гинер не тот человек, который каждый год меняет тренеров, как делает Федун в «Спартаке». Я думаю, что Гинер лучше понимает в футболе и понимает, что такое тренер и что ему нужно давать время.

А Гончаренко проходит свой путь, это эпопея - это и «Уфа», где команда лучше стала играть, это и «Урал», где он сделал коллектив. Все это говорит о его тренерских талантах. И даже здесь, в ЦСКА, все равно видно его тренерские способности.

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