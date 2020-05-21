Депутат Дмитрий Новиков прокомментировал историю с тульской медсестрой в купальнике

- Вы лишь недавно выписались из Центральной клинической больницы но, возможно, уже видели, как активно обсуждают медсестру, которая в палату с ковид-больными надела прозрачный защитный костюм...

- Мы живем в мире, где все больше и больше мишуры. Где все больше смотрят картинки. Я видел, как стремительно набрал ресурс, в котором минимум текста и где ставка сделана на максимум изображений. У нынешнего поколения формируется калейдоскопическое сознание.

- Это, скорее, плохо или, скорее, хорошо?

- Мышление становится образным и в хорошем, и в плохом смысле слова. Первобытность человечество некогда преодолело за счет рождения идей и попыток работать с более-менее осмысленным, связным текстом. Сейчас глубина размышлений, исследования больших проблем серьезно понижена.

- То есть обсуждают не проблемы в условиях работы медсестер, а конкретный «облегченный» наряд отдельной медсестры?

- Когда речь идет о серьезных вопросах, о бедах, проблемах — как в случае с коронавирусом, - даже тут вместо исследования динамики заболеваемости, сопоставлении того, как по-разному протекает болезнь у людей разных возрастных и социальных групп — вместо этого часто все крутится вокруг второстепенных вещей.

- Случай в Туле — из этого ряда?

- На мой взгляд, да. Ну, например, весь персонал, с которым соприкасался я — начиная с завотделением, лечащего врача, медсестер, которые ставили капельницы и уколы, до санитарного персонала - все очень добросовестно относились к своим обязанностям. И строго соблюдали все санитарные предписания. Для пациента, который лежит и находится в стадии выздоровления, есть одно большое желание - ему хочется выйти в коридор. Но все это резко пресекалось.

- Вы понимали, почему — и все в ЦКБ понимали, или не все?

- Лично я понимал, что это делалось в интересах самих пациентов. Мне сложно судить о том, что происходило в иных палатах и в коридорах. Для меня все три недели в ЦКБ — это нахождение в палате.

- И медсестры были в наглухо задраенных защитных комбинезонах?

- Да. Было ли мне все равно, как выглядит медсестра, которая ставит капельницу? Мы все люди. У всех есть эмоции. Для меня было непростым моментом, когда в такие ответственные минуты, как обсуждение перспектив лечения, выставления диагноза — ты вроде бы общаешься с живым человеком, но человек так упакован… Он огражден от тебя очками, халатом специфическим, маской. Их называют «космонавтами». И это создает... своеобразный настрой.

- Нет ощущения живого контакта?

- Есть, но живой контакт огражден этими обстоятельствами. Это психологически мешает диалогу. Глаза видны через дымку очков. Поэтому эмоционально это оказывает воздействие.

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