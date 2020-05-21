Как пройдет ЕГЭ 29 июня: выпускникам измерят температуру и отсадят на 1,5 м друг от друга

Единые государственные экзамены перенесли во второй раз. Старт экзаменационной кампании назначен на 29 июня. А вот 9-классникам сдавать экзамены вообще не придется – ОГЭ для них отменили, а итоговые отметки в аттестаты будут выставлены на основе годовых оценок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.

- Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но российская система образования, школьники, студенты и их наставники достойно выдержали испытание, - сообщил Владимир Путин. - В эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11 класс. Всех беспокоит, что будет с ЕГЭ, предлагалось полностью его отменить. Но за минувшие годы ЕГЭ стал инструментом объективной оценки знаний, поэтому было решено перенести ЕГЭ на 29 июня.

Напомним, изначально экзамен должны были стартовать в конце мая, но из-за текущей эпидемиологической ситуации ЕГЭ перенесли на 8 июня. Кроме того, сократили и число экзаменов – от сдачи ЕГЭ освободили тех школьников, кто не планирует поступать в вузы после 11 класса.

- Несмотря на перенос сроков, экзамены будут проходить в единые сроки и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора, - уточнил министр просвещения Сергей Кравцов. - Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, они будут сидеть на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга Будет проведена дезинфекция помещений, на входе у каждого посетителя будет измеряться температура. Экзамен по русскому языку, как самый массовый, будет разделен на два дня.

Увеличится в этом году и прием на бюджет – дополнительно будет выделено 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах. С учетом повторного переноса сроков, вузы смогут начать прием документов от абитуриентов уже в августе.

- Важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, - сообщил президент Владимир Путин. - Я предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям и отдавать эти места в вузы в регионах. Нужно пойти на такой шаг уже в текущем году, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли поступить на бюджетное отделение.