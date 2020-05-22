Что мешает в России строить дома быстро и качественно

В начале мая Министерство обороны отчиталось перед президентом о завершении строительства 8 многофункциональных медицинских центров. Новость та была сродни чуду, потому как сложно поверить, что в нашей стране реально за три месяца возвести такое количество объектов.

Рекордный срок впечатлил и Владимира Путина, который попросил чиновников навести порядок в строительной документации и по возможности упростить бюрократические процедуры.

- Я прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере, - сказал президент. - Мы много раз это обсуждали: всякие СНиПы-хрипы и примазывающиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса… Послушайте, их нужно зачистить в конце концов.

Эксперт Дмитрий Губин более 20 лет работает в строительном бизнесе на руководящих должностях. «Комсомолка» спросила у него, можно ли в капитальном строительстве нельзя обойтись без чиновников-бюрократов, что дома возводились быстрее и дешевле.

- Давайте для начала определим, какой объект мы строим, - объясняет Дмитрий Губин. - Если это возведение малоэтажного капитального здания в чистом поле, где нет развитой сети инженерных коммуникаций, метро, подземных учреждений гражданской обороны, влияния прилегающей застройки, это одна история. Если мы строим высотный жилой дом в Москве, это совсем другое дело. Многоэтажное здание в городе построить за три месяца невозможно ни при каких условиях.

- Почему? А если за полгода?

- Допустим, мы строим 33-этажный жилой дом на Ленинском проспекте. Сначала мы должны получить геологическую подоснову, на которую нанесены все подземные коммуникации. При проектировании мы выносим их из пятна застройки, иначе дом их разрушит. Геоподоснова выдается Мосгеотрестом в течение месяца. Но, на мой взгляд, можно было бы сократить срок до одной недели. Далее мы обязаны провести геологическую и экологическую экспертизу застраиваемого участка. Без них никак нельзя. Инженерная геология - это обследование строения грунта, на который будет опираться фундамент. Под землей бывают карстовые пустоты, из-за которых здание может разрушиться. Инженерная экология показывает наличие опасных грунтов, выделяющих сероводород, радон или другие вредные для человека химические соединения. Они могут попадать в построенное здание и будет отравлять людей. Все эти мероприятия с учетом бурения скважин и анализа данных занимают 2-3 месяца. И это при максимальном ускорении.

Строительство новых домов в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть никакой бюрократической канители на данном этапе нет?

- Чиновники тут вообще не причем. Эти экспертизы – важная составляющая капитального строительства. Проектирование здания в Москве занимает по-хорошему не менее 6 месяцев, включая государственную экспертизу.

- Хорошо, мы спроектировали здание. Сколько времени мы будем его строить?

- Один башенный кран, в среднем, способен в течение месяца при работе в две смены уложить около тысячи кубометров бетона. Скорость подъема и технология строительства высотного здания не позволят ему сделать больше. Еще есть понятие прочности бетона. Пока бетон не набрал 50 процентов прочности, то последующая нагрузка может его разрушить. Поэтому минимальный срок строительства монолитного индивидуального дома может составить 2 года.

- Вместе с проектированием?

- Да, но это при высококлассной организации процесса. Есть еще такая структура Госстройнадзор, которая принимает объект в эксплуатацию. В процессе строительства они вправе реагировать на малейшие изменения проекта, прошедшего экспертизу, вплоть до остановки работы при выявлении нарушений. У этих чиновников во многом формальный подход. Грубо говоря, в заключении экспертизы написано, что у вас окна устанавливаются одного производителя. А вы ставите другого. Это нарушение, хотя все технические характеристики окна совпадают.

- Ну вот их бы и зачистить?

- Совсем отказаться от госконтроля – ошибка. Чувство ответственности развито не у каждого застройщика. Но, на мой взгляд, контролеров нужно ограничить в правах, чтобы они смотрели на ключевые моменты. Конструктив здания - чтобы не рухнула конструкция, чтобы были соблюдены правила пожарной безопасности, чтобы все сертификатные материалы соответствовали заявленным характеристикам. А то я как-то встречал противопожарные двери из картона. Представляете?! Видимо, производители за взятку получили сертификат и никто не обратил внимания, что это картон, а не металл.

- С высотным домом все понятно. А если речь идет о строительстве типовых малоэтажных медицинских центров на пустыре?

- Допустим, у нас есть готовый типовой проект, в котором учтены подводка инженерных коммуникаций, электричество, сантехника, пожарная безопасность. Здание планируется в 2-3 этажа. Строим мы его из готовых модулей, которые в полном объеме без проволочек привезли на площадку. Но экспертизы никто не отменял. Нам обязательно нужно провести инженерную геологию и экологию. Вдруг раньше на этом месте была свалка, внутри которой продолжается процесс газообразования, а вы больницу строите. Полгода – вот минимальный необходимый срок для такого строительства, включая проектирование.

- А как же Минобороны за три месяца справились? Или в условиях пандемии все ведомства сработали на опережение?

- Без жесткого административного ресурса уложиться в три месяца сложно.

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