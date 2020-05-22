Минута позора и деньги в кармане: Как Тимати с Лепсом рекламировали колбасу, а Ярмольник — аналог МММ

Это рядовой житель страны после краха готов идти работать разносчиком еды или грузчиком, только бы прокормить семью. Селебрити до такого не снизойдут. Или пойдут сниматься в плохом кино, или в чудовищной рекламе. Подумаешь, деньги не пахнут. «КП» приводит несколько примеров, когда уровень продукта и продвигающей его звезды слегка несопоставимы, а сюжет видеоролика уж слишком убогий и кондовый. Специалисты называют это отрыжкой рекламного рынка.

Лепс с палкой для Тимати

Тимати и Григорий Лепс - реклама колбасы.Григорий Лепс и Тимати рекламируют колбасу. Колбаса " Доброе Дело" много мяса.

Начинается все неплохо. Рэпер Тимати и шансонье Григорий Лепс, выпустив клип «Я уеду жить в Лондон», собираются лететь в Британию. Но во время досмотра начинает происходить нечто странное. Рентген показывает, что обе сумки артистов набиты сырокопченой колбасой. И больше в Лондон они ничего не взяли.

- Вывоз колбасы из страны запрещен, - вдруг сообщает сотрудница таможни.

- Почему? - интересуется Лепс.

- Такие правила, - отвечают на досмотре.

- Ну и на фига нам этот Лондон? - мгновенно находит выход Григорий.

- Значит, нужно остаться, - делает вывод Тимати, ломает пополам батон колбасы и по-христиански делится с Лепсом.

Затем они начинают кусать сырокопченую и радостно петь «Я уеду в Приморье, колбаса там из мяса».

Сколько же им за такое заплатили?

Ярмольник с пирамидой

Чаще всего артисты слабо разбираются в экономике и вложениях денег. Поэтому попадаются на мошенников раз за разом. Но одно дело рисковать своими деньгами, другое — подначивать зрителей, которые доверяют любимому актеру и думают, что если он что-то рекламирует, то не зря. Можно верить и положиться на звезду. Увы, далеко не всегда. Так, отказавшийся от звания Народный артист России Леонид Ярмольник агитировал за финансовую компания Forex MMCIS Group

- Я много лет работаю в кино, на телевидении, в театре, - спокойно и уверенно сообщал с экрана актер. - Наверно, поэтому вы так хорошо и давно меня знаете. Беда в том, что творческие люди не умеют распоряжаться своими деньгами. Приумножать, заставлять деньги работать на себя. Честно говоря, и я не умею. Вернее, не умел. Пока не узнал о существовании компании MMCIS. Теперь мы работаем вдвоем. И скажу вам честно (!): жить стало лучше, жить стало веселее, чего и вам желаю. Присоединяйтесь!

Звезды рекламируют компанию MMCIS.Звезды в рекламе форекс-услуг

Присоединившихся оказалось немало. Но жить стало лучше вовсе не им, а хозяевам финансовой пирамиды — они кинули доверчивых людей на сумму 497 миллионов рублей.

Бузова с белой жидкостью на груди

Ольга Бузова - Реклама про 3 молочных продукта.

Сейчас звезда «Дома-2» Ольга Бузова чаще рекламирует товары у себя в инстаграм. Аудитория в 21 миллион подписчиков заменяет любое ТВ. А еще до пика карьеры Ольга не стеснялась продвигать по телевидению молочную продукцию. Причем, в весьма креативной манере.

- Я нахожусь в отличной форме, потому что делаю ЭТО три раза в день, - сообщает Ольга, пока камера крупно берет ее некрупную грудь.

После чего на Бузову сверху начинает капать белая вязка жидкость.

Затем камера отъезжает, и мы узнаем, что ведущая реалити-шоу, оказывается, ест три раза в день йогурт. А не то, что все подумали.

Иронично?

Акиньшина и желтая стенка

Оксана Акиньшина рекламирует телефон.

Вроде бы серьезная актриса и бывшая жена Сергея Шнурова Оксана Акиньшина редко была замечена в странной рекламе. Но вот на промо некогда известного салона связи согласилась. В ролике не происходит ничего особенного: актриса находится в узнаваемых желтых интерьерах магазина и советует купить крутой смартфон по феноменально низкой цене. Однако начало рекламы заставляет волноваться за психическое здоровье актрисы, потому что она вступает в диалог со стенкой, называя ее почему-то «евросеточкой».

Дюжев и колбасный рэп

Колбасный Хайп от Дмитрия Дюжева в рекламе .

Еще одну странную попытку заработать позволил себе Дмитрий Дюжев. Колбасный бренд нанял сорокалетнего актера, чтобы он...зачитал рэп про их продукцию. В окружении оголенных див и стриптизеров, обтянутых кожаными ремнями, российский актер предстает в образе Али Джи, Лил Пампа, Фейса и других артистов хип-хопа.

- Цвет настроения вкусен, мы с тобою колбасим и тусим, - читает звезда фильма «Остров» и сериала «Бригада». - Мы с тобою не в Санкт-Петербурге, колбасой заменили бургер (отсылка к строчкам из хита Фейса «она жрет мой ***, как бургер» - Авт.).

Изображая рэпера, как получается, Дмитрий закидывает окружающих его девушек колбасной нарезкой. Они умело ловят куски колбасы ртом.

По задумке маркетологов, такой видеоролик должен был стать модным, молодежным и привлекательным на фоне современных трендов, однако реакция на него была обратной: «пойду выкину всю колбасу из холодильника после такого», «Космос, что ты творишь, это же лютый зашквар!».

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