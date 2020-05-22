Вопрос дня: А как бы вы отреагировали на медсестру в бикини?

Дмитрий НОВИКОВ, депутат Госдумы, переболел коронавирусом:

- Я все три недели в ЦКБ находился в палате. Общаешься с живым человеком, но он так упакован... это мешает диалогу. Видны только глаза через дымку очков. Эмоционально это оказывает воздействие.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Если меня будут лечить профессионально, отреагирую хорошо. Лучше медсестра в бикини, чем 10 придурков в галстуках, костюмах и респираторах. Мне по фигу внешний вид. В Чернобыле шахтеры на атомной станции работали голыми. При температуре 50 градусов, у реактора. Ну, иди поработай там!

Дмитрий ДИБРОВ, ведущий:

- Мы обсуждаем, как выглядит девушка, которая ставит капельницы, или как выглядят больные, которым она помогает? Что, лучше, если бы она была застегнута до носа, а лекарства в достаточном количестве не дала? Хвати вас кондратий, вам по барабану будет, кто во что одет, главное - терапия.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Ее костюм может говорить о некой легкомысленности. Есть профессии, где не стоит экспериментировать. Нет, если бы я получил объяснения, что в костюмах медикам жарко, я бы согласился с этим. А так, с бухты-барахты, и летчик может заявить, что в кабине пилотов так душно, что, извините, я в плавках выйду подышать в салон.

Юрий ЛЯПКИН, олимпийский чемпион:

- Я чаще обходился врачом, который был в команде или в поликлинике: переломы носа, ушибы, вывихи... Есть дресс-код для медицинских учреждений. Наверное, неправильно, что так вырядилась. Раз работаешь в больнице - терпи.

Сергей ГОНЧАРОВ, ветеран «Альфы»:

- Для больного человека сегодня главное - квалификация медперсонала. А уж в каком виде медсестра придет... В Туле же не пришла голая... Больным людям главное, чтобы их вылечили и поставили на ноги.

Диля ЕНИКЕЕВА, психиатр-сексолог:

- Я в этом криминала не вижу. По легкомыслию так легко оделась. Гнобить ее за то, что она измучилась в жарком защитном костюме и решила хоть как-то облегчить свое пребывание на работе?