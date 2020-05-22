"Люблю до неба": Надежда Михалкова показала детей от Резо Гигинеишвили, рожденных в один день

Дети Надежды Михалковой, по удивительному совпадению, отмечают день рождения одновременно. Первой на свет - 21 мая 2011 года - появилась дочь Нина, а ровно через два года родился ее младший брат Иван. Правда, от развода их родителей это не спасло: в 2017 году Михалкова рассталась с режиссером и кинопродюсером Резо Гигинеишвили.

Представительница знаменитой династии редко показывает своих наследников, разве что иногда публикует их фото со спины. Но в честь дня рождения Надежда дала возможность подписчикам разглядеть лица девятилетней Нины и семилетнего Вани. Снимок детей, играющих на площадке, актриса разместила в своем Инстаграме со словами благодарности бывшему мужу.

nadiamixalkova Только 21 мая в 8:30 утра может раздаться телефонный звонок со словами: "Доброе утро, это капитан Америка, ну что? Начнём квест?"

- Только 21 мая в 08.30 утра может раздаться телефонный звонок со словами: "Доброе утро, это Капитан Америка, ну что, начнем наш квест?", - поделилась Надежда Михалкова. - день рождения Нины и Вани - это самый счастливый день. Как говорит Ваня: "Люблю до неба, и там еще ма-а-а-аленькое отверстие, и вот даже выше него!". Лучше описать мою любовь не получится. Спасибо, дети, что держите нас с папой в тонусе, скучать не приходится!

К поздравлениям Нины и Вани в соцсетях присоединились коллеги Михалковой - актрисы Равшана Куркова, Светлана Устинова, Ирина Старшенбаум. А поклонники Надежды отметили, что рожденные в один день дети - заслуга их талантливой мамы: "Как в вашей семье получается рожать детей в одну дату? Очень удобно получилось, талант во всем!".

Напомним, брак Михалковой и Гигинеишвили продержался семь лет: в 2010-м они официально зарегистрировали отношения, а через год обвенчались в Грузии. Их союз с самого начала многие считали неравным: все таки Надежда - дочь прославленного мэтра Никиты Михалкова, а Резо - начинающий режиссер, за плечами которого уже был неудавшийся брак с выпускницей "Фабрики звезд" Анастасией Кочетковой. Тем не менее, по словам супруги, ее знаменитый отец с самого начала тепло принял зятя.

Причину развода актриса не раскрыла до сих пор, а своими переживаниями поделилась лишь однажды, спустя годы после расставания.

- Я поставила себе цель: вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали, - призналась недавно Михалкова-младшая в YouTube-шоу "Ещенепознер". - Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. Но на сегодняшний день у детей есть и мама, и папа.

На сегодняшний день Надежда Михалкова так и не устроила личную жизнь. А вот Гигинеишвили год назад оформил уже третий брак: его женой стала светская львица Надежда Оболенцева.

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