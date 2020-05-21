2020-05-21T23:57:10+03:00
Звезды

«На полвека старше»: Вскрылся тайный роман Шаляпина и Светличной

Оказывается, десять лет назад артисты были очень близки
Алина ЧЕРНОВА
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Прохор Шаляпин и Лариса Светличная. Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"Прохор Шаляпин и Лариса Светличная. Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"
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Судя по всему, пенсионерка Лариса Копенкина была не первой возрастной дамой, попавшей в сети скандального певца Прохора Шаляпина. Как рассказал «КП» друг детства певца фотограф Виктор Панкратьев, десять лет назад Шаляпин был близок с секс-символом советского кино Светланой Светличной.

Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"

Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"

- Прохору было чуть за 20, Светличной - 70, - вспоминает в беседе с kp.ru Панкратьев. - Почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям. Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму. Даже подруги ее замечали, как она вдруг надела мини, стала делать эффектный макияж. Не знаю, почему их с Прохором пути разошлись. Это была очень эффектная пара.

Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"

Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"

Напомним, Светличная была замужем за актёром Владимиром Ивашовым, которому родила двоих сыновей.

Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"

Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"

Ивашов умер в 95 году от обострения язвы желудка. В 2006 году от токсикоза печени умер и младший сын Ивашова и Светличной Иван. Мужчина был похоронен рядом со своим отцом на Ваганьковском кладбище.

Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"

Фото: архив Виктора Панкратьева, предоставлено "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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