Виктория Толстоганова: Ну какая я Кабаниха?

В фильме Григория Константинопольского действие классической пьесы Островского перенесено из середины XIX века в наше время. Виктория в нем явно с большим удовольствием - остро, смешно и бесстрашно - исполнила роль Кабанихи, одного из самых малоприятных персонажей русской литературы. На прошлогоднем «Кинотавре» эта ее работа была отмечена призом за лучшую женскую роль.

Улыбка Кабанихи

- Твои первые мысли, когда Гриша Константинопольский предложил тебе роль Кабанихи в нестандартной адаптации известной всем со школьных времен пьесы?

- Мне показалось, что она совсем не имеет ко мне отношения, что это совсем не моя роль. Я и Кабаниха – мне казалось, что это совершенно два разных психотипа. Но Гриша – мой друг. Он пригласил меня на пробы. Спросил: «Ты не обидишься, если я тебя не утвержу?» - «Да нет, не обижусь!». Но сценарий мне понравился. Понравилось, что текст Островского он оставил нетронутым, хотя что-то и дописал под него. И все равно, ну какая я Кабаниха? Я же Катерина, вот это моя роль (ее сыграла в результате актриса Любовь Аксенова - С.Т.)! Нет, я совсем не Кабаниха в жизни. Мне кажется, она страшный человек. Я ее боюсь. Я могу быть жесткой, неправильной, несправедливой. Но я не Кабаниха. Во мне ее нет. Хотя… а вдруг кому-то из моих детей так не кажется?

- Гриша быстро тебя утвердил?

- На пробах он на меня кричал, говорил, что все плохо, что ему нужна не европейская холодность, а настоящая дикость. Когда он произнес слово «дикость», я подумала: «Господи, что же ты сразу не сказал?». Мне было это очень интересно, хотя роль действительно не моя. Я не думала, что он меня утвердит, но произошло именно так. Мы очень быстро сняли «Грозу» - бюджет был очень маленький. Я не люблю смотреть свои фильмы, но этот смотрела дважды. В какой-то момент вдруг поняла, что слишком быстро мы сняли это кино. Я как-то не доиграла свою Кабаниху. Если бы было больше времени, мы бы много чего еще придумали.

- В фильме и так есть отличные находки. Например, улыбка Кабанихи. Звучит так же круто, как «улыбка Кабирии».

- Гриша сказал, что не думал, что лицо можно так разделить пополам. В одной сцене глаза у меня выражают одно, улыбка – другое. Мы как-то вместе к этому пришли. Еще он подсказал мне прекрасную вещь - двигаться так, как будто я доску проглотила. Или будто привязана к доске. Сразу стало понятно, что я играю.

В фильме Григория Константинопольского действие классической пьесы Островского перенесено из середины XIX века в наше времяФото: кадр из фильма

Люди не понимают, что творят

- Насколько это современная для тебя история?

- Мы снимали в Ярославле, в двух часах езды от Москвы. И иногда возникало ощущение, что мало что изменилось в душе русского человека. В ней по-прежнему сочетаются несочетаемые вещи. Вообще назвать человека злым или добрым невозможно. Невозможно так классифицировать героев Островского - все они слепо верят в Бога, в то, что творят добро.

Кабаниха - вроде бы абсолютное зло, но едва ли она способна раскаяться на Страшном суде: «Да, я была сволочь!». Она этого не понимает. Вообще есть ощущение, что люди не до конца понимают, что творят. И сейчас в нас мало что изменилось. От этого становится страшно. Да, для меня это достаточно современная история. Я понимаю, что до сих пор живу в России, о которой рассказывал нам Островский. Просто в школьном возрасте мы не могли прочесть его так, как можем сейчас. «Почему люди не летают?», - для нас это была просто навязшая в зубах фраза. Как и персонажи – одна плохая, другая хорошая, третья в омут бросилась. А на самом деле все очень глубоко. Гриша попытался саркастически улыбнуться по поводу этих персонажей, полюбить и пожалеть их чуть-чуть.

- Актеры говорят, что в отрицательных ролях есть какое-то особое удовольствие. Ты его почувствовала?

- В отрицательных персонажах интереснее разбираться. Их надо как-то на себя примерить, защитить, оправдать. Но Гриша снимал в определенной эстетике, и примерять на себя Кабаниху, искать в ней что-то хорошее мне было не нужно. Жанр давал мне возможность отстраненно сыграть этого персонажа. А вообще – свою героиню в сериале «Палач» я для себя полностью оправдываю. Это страшно звучит, но это так. Я с ней находилась в любви. Иначе просто невозможно это играть. Да, отрицательные роли часто интересней. Хотя, чем лучше сценарий, тем более ясно, что положительных персонажей вообще нет… Все люди сложные.

Актриса Виктория ТолстогановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как будто в доказательство этой сложности современные персонажи говорят в фильме языком Островского.

- Гриша намеренно оставил подлинный текст. Мы так не говорим. Это невозможно. С одной стороны, этот прием чуть-чуть отстраняет нас от происходящего. А с другой, тем самым ловит на этом. И в какой-то момент ты втягиваешься и веришь, что именно так все и должно произноситься. Что это твой язык.

«Колл-центр» - виртуозный аттракцион

- Кабаниха - смелая роль, но даже она не сравнится с той, что ты сыграла в сериале «Колл-центр», который стал хитом самоизоляции. Как ты вообще рискнула сыграть это страшное существо?

- Роль в «Колл-центре» мне показалась интереснейшей, я была счастлива, когда получила предложение от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, а дальше надо было ее сочинить. Ну, львиную долю сыграл грим. Это аттракцион, очень виртуозный, на мой взгляд. Но мой монолог в конце, спокойный и аккуратный, мне очень люб. Короче, это было тоже прекрасное неожиданное предложение, но Кабаниха для меня все-таки неожиданней!

- Как ты себя чувствуешь, чем занимаешься на карантине?

- Я, с одной стороны, растворилась в быту - у меня куча дел и детей. Работа занимает какой-то минимум. Записываю рассказы Чехова для «Современника», готовим ещё кое-что, читаю «Сказки в прямом эфире». Но, с другой стороны, хочется сниматься, хочется полноценно что-то делать. Но это не значит, что я призываю, себя в первую очередь, куда-то бежать. Я понимаю всю сложность нашей ситуации, всю ее серьезность.

5 лучших фильмов Виктории Толстогановой:

«Магнитные бури» (2002)

«Утомлённые солнцем 2» (2011)

«Палач» (2014)

«Движение вверх» (2017)

«Колл-центр» (2020)

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