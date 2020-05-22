Итоги конкурса «Пора в Арктику – не выходя из дома!»

Друзья, наш конкурс «Пора в Арктику – не выходя из дома!», который проходил на площадке группы Изоизоляция в фейсбуке, завершился.

Вместе с организаторами – Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) наш издательский дом «Комсомольская правда» с 3 по 17 мая принимал работы на арктическую тематику.

«Мы получили невероятное удовольствие от работ, - говорит Марина Горецкая, координатор по СМИ ПОРА, - Выбрать победителя было трудно, и даже если чью-то работу мы не отметили, все равно они все останутся у нас в архиве. И мы с благодарностью будем вспоминать, как переживали всей страной - с вами, участниками, этот сложный период – самоизоляцию. Не просто переживали, а с пользой и познакомились с загадочным и манящим регионом – Арктической зоной РФ».

Впечатлившись присланными коллажами, организаторы решили отметить больше работ, чем собирались в начале!

Больше всего на конкурс было представлено мишек - видимо, мультик про Умку, по мотивам сказок Юрия Рэтхэу, остается одним из любимых с детства: белыи мишка - символ этого края.

Поэтому решено было подарить белых мишек и познавательную книжку про Белого Мишку пятерке конкурсантов: Зинаида Матова, Юля Ковалева, Лилия Ивановна Захарова, Ольга Дубовая, Olga Zolotareva Милые мишки тронули сердца жюри! Решили отметить нашу самую юную участницу, которой всего 1.7 лет – это работа ее мамы Юлии Ковалевой.

Вспомнили участники и о Снежнои королеве, и хоть это и не совсем арктическии сюжет, но - северныи и хорошо знакомый с детства. Спасибо! Работа Ирины набрала большое количество «лайков».

Королева немного погрозила жюри: «Не дали плед Снежной королеве - заморожу теперь у вас всю рассадууу»». Но поблагодарила жюри за «нелегкий труд»: «Весьма непросто выбрать из такого количества достойных кандидатов. И хочу, помимо победителей, поздравить ВСЕХ участников конкурса, потому что все работы, по своему, уникальны и креативны! Было занимательно, замечательно и познавательно!»

Королева и еще четверо частников получат арктические призы от ПОРА за свои потрясающие работы: Meri Dzamukashvili, Anya Kozlova, Мария Ким, Ирина Алексанкина, Ирина Ивановна.

И, скажем честно, было очень сложно определить победителя, потому что классных работ действительно очень много! Но все же лучшими единогласно были признаны шедевры Tanya Tan и ее сыновей (они предоставили на конкурс 7 работ).

Все коллажи талантливо раскрывают тему Арктики с разных сторон: авторы явно полюбили этот краи , за что и получают главный приз - планшет и уютныи плед.

«Спасибо. Огромное. Это так важно для нас. Хоть и живём мы в Хорватии, я воспитываю в детях русскую культуру и гордость за все наше. И несмотря на финансы, вижу, что можно их послать по обмену учиться в Россию. Вы нам не просто подарок подарили, вы нам дали веру и надежду на наше будущее в России. Это знак», - пишет нам Татьяна Тан.

Мы также условно выделили второе и третье места: их поделили Сардана Донская с талантливым сыном 13-летним Феодосием Ячменевым (он и стал героем их работ и даже снял ролик с шаманом и бубном) и Татьяна Маркина .

«Героиней одной из инсталляций стала моя русско-якутская мама Лилия. (77 лет). Она на время словно перенеслась в родную Якутию и снова почувствовала себя озорной девчонкой», - рассказывает Татьяна.

За второе и третье место участников ждут приятные сюрпризы.

«Проектный офис развития Арктики – это серьезная информационная площадка, посвященная жизни региона, и основная задача конкурса была познакомить жителей средней полосы с севером, стимулировать их интерес, погружение в тему, и узнать - кто пишет, рисует, снимает об Арктике, ее красотах, народах, населяющих эти земли, истории, культуре, природе. Спасибо всем за креатив, находчивость и любовь к Северу!», - подытожила Марина Горецкая.

Награждение победителеи состоится после снятия карантина. Организаторы свяжутся с каждым из призёров. И все, кто проживает в Москве, смогут получить призы в редакции «Комсомольской правды».

#пораварктику, #поравседома, #самоизолярье #изоизоляция

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