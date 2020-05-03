ПОРА в Арктику!
Главный приз – удобный планшет и уютный плед помогут вам в увлекательном путешествии.
Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) приглашают вас принять участие в конкурсе «ПОРА в Арктику! Не выходя из дома».
Конкурс проходит с 3 по 17 мая на площадке группы Изоизоляция в социальной сети Фейсбук
Итак, с 3 по 17 мая присылайте ваши конкурсные работы в сообщество «Изоизоляция» в социальной сети «Фейсбук». Работы принимаются по хэштегам #изоизоляция и #пораварктику #самоизоляция
Внимание!!! Главный приз – удобный планшет и уютный плед – достанется тому, чья работа будет признана лучшей.
Еще 4 работы лучшие работы будут награждены полезными арктическими призами от ПОРА.
Итак, вот правила участия:
• сделайте фото-интерпретацию картины, иллюстрации к литературному произведению, кадра из фильма или спектакля о Крайнем Севере (Арктической зоне)
• составьте коллаж из оригинала и вашей интерпретации
• придумайте собственную подпись на тему самоизоляции
• напишите автора и название картины, либо название фильма или спектакля
Отправьте в группу «Изоизоляция»!
Обратите внимание:
Использование фотошопа, в том числе для надписей — в группе запрещено.
В общем, все, кто не хочет ограничиваться путешествиями на кухню и в коридор на майские праздники, отправляемся в Арктику! Удивительных красот живьем в этот раз не посмотрим, но зато не замерзнем.
Сидите дома, перевоплощайтесь в экстремальных первооткрывателей и творите!
Церемония награждения победителей состоится в редакции «Комсомольской правды» в июне. Если победитель окажется не москвичом, то призы мы отправим по почте. Надеемся, что к этому времени карантин уже закончится.
#пораварктику, #поравседома, #самоизолярье.
Справка
Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.
Сайт экспертного центра: www.porarctic.ru