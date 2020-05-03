Главный приз – удобный планшет и уютный плед помогут вам в увлекательном путешествии.

Издательский дом «Комсомольская правда» совместно с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) приглашают вас принять участие в конкурсе «ПОРА в Арктику! Не выходя из дома».

Конкурс проходит с 3 по 17 мая на площадке группы Изоизоляция в социальной сети Фейсбук

Итак, с 3 по 17 мая присылайте ваши конкурсные работы в сообщество «Изоизоляция» в социальной сети «Фейсбук». Работы принимаются по хэштегам #изоизоляция и #пораварктику #самоизоляция

Внимание!!! Главный приз – удобный планшет и уютный плед – достанется тому, чья работа будет признана лучшей.

Еще 4 работы лучшие работы будут награждены полезными арктическими призами от ПОРА.

Итак, вот правила участия:

• сделайте фото-интерпретацию картины, иллюстрации к литературному произведению, кадра из фильма или спектакля о Крайнем Севере (Арктической зоне)

• составьте коллаж из оригинала и вашей интерпретации

• придумайте собственную подпись на тему самоизоляции

• напишите автора и название картины, либо название фильма или спектакля

Отправьте в группу «Изоизоляция»!

Обратите внимание:

Использование фотошопа, в том числе для надписей — в группе запрещено.

В общем, все, кто не хочет ограничиваться путешествиями на кухню и в коридор на майские праздники, отправляемся в Арктику! Удивительных красот живьем в этот раз не посмотрим, но зато не замерзнем.

Сидите дома, перевоплощайтесь в экстремальных первооткрывателей и творите!

Церемония награждения победителей состоится в редакции «Комсомольской правды» в июне. Если победитель окажется не москвичом, то призы мы отправим по почте. Надеемся, что к этому времени карантин уже закончится.

#пораварктику, #поравседома, #самоизолярье.

Справка

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.

Сайт экспертного центра: www.porarctic.ru