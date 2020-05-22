Что важнее в кризис: дать деньги народу или сохранить низкую инфляцию

В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела очередную пресс-конференцию. По ее словам, ситуация в мировой и российской экономике двойственная. С одной стороны, свет в конце тоннеля уже виден - многие страны мира начинают открывать свои экономики. С другой, до сих пор не ясно, как карантинные мероприятия отразятся на бизнесе и доходах граждан. Значит, экономику нужно поддерживать и дальше.

ЦЕНТРОБАНК ОТ СЛОВА «ПЕРЕБДЕТЬ»

Далеко не в первый раз замечаю такую тенденцию. В ЦБ систематически переоценивают опасность разгона инфляции. В прошлом году ставку подняли, потому что боялись, что рост НДС потянет за собой цены. Перестарались. Кредиты подорожали, а инфляция еле дотянула до 3%. На этот раз все то же самое.

- По-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной - чуть выше 3%. Отчасти этому способствует и заметное укрепление обменного курса рубля в последние недели на фоне восстановления цен на нефть. Можно говорить, что действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в апрельский прогноз, - рассказала в рамках пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Конечно, сделать точный прогноз - это целое искусство. И четких алгоритмов для этого нет. Но минус такой политики (под лозунгом «лучше перебдеть») в том, что экономика развивается медленее, чем хотелось бы. В кризис слишком осторожная политика может иметь еще более пагубные последствия.

КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ БУДУТ И ДАЛЬШЕ СНИЖАТЬ

Справедливости ради, ЦБ признает ошикби и быстро на них учится. К примеру, Набиуллина в который раз говорит о том, что денежно-кредитная политика будет смягчаться. И даже дала понять, что на ближайшем заседании ЦБ может снизить ключевую ставку на рекордный 1 процентный пункт - до 4,5% годовых.

- Этот вариант есть на столе. В условиях преобладания в дальнейшем дезинфляционных тенденций у Банка России есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, - пояснила глава ЦБ.

Напомним, на прошлом заседании совета директоров ключевую ставку опустили с 6 до 5,5% годовых. Это стало первым смягчением с начала коронакризиса. Но рассчитывать, что такая мера позволит бизнесу прямо сейчас, не нужно. Как правило снижение ставки влияет на экономику спустя полгода. Эта мера позволит быстрее восстанавливаться экономике осенью, но не сейчас. А сейчас нужны совсем другие меры.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО ДАТЬ БИЗНЕСУ И ГРАЖДАНАМ?

Решение о том, выдавать ли антикризисные деньги россиянам, принимают в Кремле и правительстве. Но мнение Центробанка явно учитывается. К примеру, еще на прошлой пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что прямая поддержка гражданам нужна. После этого президент Владимир Путин заявил о масштабных выплатах антикризисных детских пособий.

- Мы видим рост расходов на поддержку экономики. Эти меры достаточно длительные. Они поддержат уровень жизни семей и спрос в экономике. Но сильного проинфляционного эффекта мы не видим. Инфляция останется под контролем - в районе 4%, - пояснила Набиуллина.

По мнению главы ЦБ, сейчас больше дезинфляционных факторов. Если по-простому, то у людей либо нет денег, либо они не спешат тратить сбережения, ожидая, что ситуация в экономике ухудшится. А когда спрос низкий, то и цены на растут.

На этом фоне можно без побочных последствий расширить прямую денежную поддержку граждан и бизнеса. К примеру, если сейчас весь объем антикризисных мер составляет 2 триллиона рублей, то некоторые эксперты уже давно предлагают увеличить пакет до 5 - 10 триллионов рублей. И на фоне снижения спроса это не должно отразиться на ценах.

- Меры прямой поддержки граждан и бизнеса востребованы. Правительство расширяет такие меры поддержки, увеличивает расходы, направленные на эти цели. Какой объем поддержки нужен, следует смотреть исходя из ситуации. Это вопрос скорее настройки этого механизма. Мы в свою очередь будет проводить такую денежно-кредитную политику, которая позволит достичь цели по инфляции в 4% годовых. Вне зависимости от того, какая бюджетная политика будет реализовываться, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Другими словами, правительство сейчас может постепенно наращивать объем помощи гражданам и бизнесу. А ЦБ будет держать руку на пульсе инфляции. Если денег в экономике станет слишком много и цены начнут расти быстрее, это будет сигналом для властей. Значит, нужно либо выделять меньше денег, либо остановить снижение ключевой ставки. Но при нынешнем уровне инфляции дальнейшее вбрасывание денег в экономику даст только позитивный эффект. Пора уже начинать!

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА НАБИУЛЛИНА

- В ЦБ поддерживают программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Это хорошо для всех: и для банков, и для клиентов, и для строителей.

- В России есть потенциал для увеличения госдолга. Минфин разместил рекордный объем гособлигаций. Но российские темпы наращивания госдолга гораздо ниже, чем в других странах. Поэтому в относительном выражении уровень госдолга у нас останется одним из самых низких. В ЦБ никаких рисков не видят.

- За два неполных месяца за кредитными каникулами в банки обратилось 1,8 млн заемщиков - физических лиц и 122 тысячи предпринимателей. Уроведь одобрения заявок составляет больше 70%.