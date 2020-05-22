Футболисты уже пяти российских клубов заболели коронавирусом

На прошлой неделе Российский футбольный объявил о возобновлении чемпионата РФ по футболу в РПЛ 21 июня. Но после того, как клубы стали проверять своих игроков на коронавирус, посыпались тревожные новости.

Первым о своем положительном тесте сообщил через соцсети перуанский форвард «Локомотива» Джениффер Форфан (35 лет), который за пару дней до того почувствовал легкое недомогание. Вслед за ним инфекцию нашли у защитника «Рубина» Константина Плиева (23). А потом забило тревогу московское «Динамо», где вирус выявили у молодого защитника Романа Евгеньева (21). Причем, под подозрение попали еще четыре работника динамовского клуба.

А вскоре стало известно, что коронавирус зацепил и форварда «Краснодара» Шапи Сулейманова (20). После возвращения из Дагестана в Краснодар у него поднялась температура, и его даже забрали в больницу. Но состояние быстро стабилизировалось.

А сегодня «Урал» (Екатеринбург) на своем официальном сайте сообщил, что коронавирус обнаружен у Павла Погребняка (36). По сообщениям, уральский форвард, как и футболисты других клубов, переносит болезнь в легкой форме.

При этом стоит отметить, что футболисты еще не успели перезаражать друг друга, поскольку сборов на базах еще не было. Погребняк, к примеру, лечится дома в московской квартире, а Константином Плиев остался во Владикавказе, где предположительно заразился на свадьбе. Любопытно, что на 14-дневный карантин попал и его брат, игрок «Динамо» Заурбек Плиев, который тоже был на той свадьбе и много общался с Константином.

Словом, уже пять клубов не могут начать подготовку к рестарту сезона в полном составе, до которого осталось менее месяца. Уже пошли разговоры, что возобновлять чемпионат слишком опасно. Российский футбол застыл в ожидании результатов повторных тестов.

А вчера генеральный директор РФС Максим Митрофанов рассказал, что если ограничения 1 июня сняты не будут, то чемпионат России можно перезапустить не 21, а 28 июня. «Если рестарт сезона состоится — 21 июня, то новый сезон начнется 2 августа, если 28 июня — новый сезон начнется 5 августа», - сказал Митрофанов, добавив, что об окончательной остановке первенства речь пока не идет.

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