Под Карачи самолёт с 91 пассажиром упал на жилые дома

В пятницу, 22 мая, при посадке в аэропорту в столице Пакистана около 15:30 по местному времени разбился пассажирский самолёт «Эрбас А320» авиакомпании Pakistan International Airlines. Он выполнял рейс Лахор-Карачи, на борту, по предварительной информации, находилось 98 человек (в том числе 7 членов экипажа).

По данным местных СМИ, судя по поступающим сообщением с борта, тот имел проблемы с шасси. Связь с землёй прервалась за минуту до предполагаемой посадки. «Эрбас» упал в месте с плотной застройкой и узкими улицами, несколько зданий повреждены. По словам очевидцев, воздух заволокло плотным чёрным дымом из-за пожара, а вблизи места трагедии собралась огромная толпа. Всё это затрудняет спасательную операцию.

Как сообщают пакистанские информагентства, «из останков самолёта были извлечены 15-20 человек». Их состояние, также как и общее число жертв, уточняется.

Уже установлена фамилия одного из погибших — это известный пакистанский тележурналист, сотрудник канала Channel24 Ансар Наквуи.