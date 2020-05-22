2020-05-22T14:22:11+03:00
В мире

Под Карачи самолёт с 91 пассажиром упал на жилые дома

Ведётся спасательная операция, количество пострадавших уточняется
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Самолет упал на район с плотной застройкой.Самолет упал на район с плотной застройкой.Фото: www.youtube.com
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В пятницу, 22 мая, при посадке в аэропорту в столице Пакистана около 15:30 по местному времени разбился пассажирский самолёт «Эрбас А320» авиакомпании Pakistan International Airlines. Он выполнял рейс Лахор-Карачи, на борту, по предварительной информации, находилось 98 человек (в том числе 7 членов экипажа).

По данным местных СМИ, судя по поступающим сообщением с борта, тот имел проблемы с шасси. Связь с землёй прервалась за минуту до предполагаемой посадки. «Эрбас» упал в месте с плотной застройкой и узкими улицами, несколько зданий повреждены. По словам очевидцев, воздух заволокло плотным чёрным дымом из-за пожара, а вблизи места трагедии собралась огромная толпа. Всё это затрудняет спасательную операцию.

Как сообщают пакистанские информагентства, «из останков самолёта были извлечены 15-20 человек». Их состояние, также как и общее число жертв, уточняется.

Уже установлена фамилия одного из погибших — это известный пакистанский тележурналист, сотрудник канала Channel24 Ансар Наквуи.

Самолет разбился в Пакистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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