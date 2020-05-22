22 Май 2020 2020-05-22T19:54:32+03:00

В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человека Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В результате крушения самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» в Карачи выжили как минимум два человека. Об этом сообщили власти пакистанской провинции Синд и уточнили, что пострадали люди, жившие в домах, на которых упал лайнер.

Как передает телеканал Bol news со ссылкой на федерального министра авиации Гулам Сарвар Хан, жертвами катастрофы стали по меньшей мере 90 человек, также были уничтожены пять домов и несколько автомобилей.

Напомним, авиакатастрофа произошла за несколько минут до посадки – лайнер упал в жилом районе города вблизи международного аэропорта Карачи. На борту находился 91 пассажир, среди них девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа. Как писал сайт kp.ru, россиян среди пассажиров не было. Изначально мэра Карачи Васим Ахтар заявил, что после крушения никто из находящихся на борту не выжил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780552" frameborder="0"></iframe> Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Карачи самолёт с 91 пассажиром упал на жилые дома

Ведётся спасательная операция, количество пострадавших уточняется (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU