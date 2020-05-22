2020-05-22T19:54:32+03:00
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человека

Жертвами катастрофы стали по меньшей мере 90 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человекаВ авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человекаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В результате крушения самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» в Карачи выжили как минимум два человека. Об этом сообщили власти пакистанской провинции Синд и уточнили, что пострадали люди, жившие в домах, на которых упал лайнер.

Как передает телеканал Bol news со ссылкой на федерального министра авиации Гулам Сарвар Хан, жертвами катастрофы стали по меньшей мере 90 человек, также были уничтожены пять домов и несколько автомобилей.

Напомним, авиакатастрофа произошла за несколько минут до посадки – лайнер упал в жилом районе города вблизи международного аэропорта Карачи. На борту находился 91 пассажир, среди них девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа. Как писал сайт kp.ru, россиян среди пассажиров не было. Изначально мэра Карачи Васим Ахтар заявил, что после крушения никто из находящихся на борту не выжил.

Пакистанский Airbus A320 упал в Карачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Карачи самолёт с 91 пассажиром упал на жилые дома

Ведётся спасательная операция, количество пострадавших уточняется (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор футбольного клуба «Ахмат» рассказал о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Вакцина МГУ от коронавируса вошла в перечень ВОЗ
США назвали условия, на которых вернутся к выполнению Договора по открытому небу
Власти Китая предприняли беспрецедентный шаг из-за коронавируса
Отмена цифровых пропусков в Московской области в 2020 году: С какого числа можно не оформлять
В авиакатастрофе в Пакистане выжили как минимум два человека
Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
YouTube опубликовал новый список запрещенных тем про коронавирус
Стало известно, когда в России появятся результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парк коронавирусного периода: В Европе и США для отдыхающих рисуют огромные круги на полях
Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона