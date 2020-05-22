Книгам нужен пятидневный карантин: как с 20 июня планирует открыться главная библиотека страны

Всеми любимая «Ленинка», она же Российская государственная библиотека, тоже «на удаленке». Сейчас в библиотеке особенно тихо. Новые книги и газеты приходят только в электронном варианте, документы для диссертаций сканируются и отправляются по почте, но работы не стало меньше. Директор библиотеки Вадим Дуда рассказал в интервью «КП», что москвичи стали читать больше и почему открытие запланировано на 20 июня.

КНИГАМ НУЖЕН КАРАНТИН

- Вадим Валерьевич, вы говорили, что библиотека планирует открыться с 20 июня. А откуда такие предположения?

- Думаем, что в период 15-20 июня. Конечно, нет никакой точной даты, указаний. Мы просто оценили свои возможности, когда сможем установить необходимое количество защитных экранов, организовать зону карантина книг. Понимаете, даже для книг нужен карантин.

- Что такое «карантин для книг»?

- Это примерно, как у людей. Будет некое помещение для «заточения» книг, куда они будут возвращаться после использования читателями. Даже, если это будет читатель в перчатках и маске, все равно остаются риски, что вирус может остаться на бумаге. До того, как вернуть книгу на полку в фонд, она будет проходить 4-5 дней карантина. Книга будет находиться в изоляции под кварцевыми лампами.

- А вирус на книгах, правда, может задержаться?

- Мы изучаем опыт наших коллег. Допустим в Китае возобновила услуги по выдаче книг Национальная библиотека. Уже есть опыт. Мы исходим из того, что 4-5 дня - это необходимая мера по минимизации рисков. Мы думаем, что нужны еще дополнительные меры по дезинфекции.

- Какие еще меры безопасности введут в библиотеке?

- Мы беспокоимся о безопасности наших читателей и сотрудников. Поэтому монтируются защитные экраны, наносится разметка для социальной дистанции. Мы понимаем, что библиотека будет открыта в очень ограниченном режиме. Будет 100-150 читателей в день по предварительной записи.

- А сколько человек раньше посещали библиотеку? Во сколько раз придется сократить поток читателей?

- В 30 раз. В дни обычной работы в «Ленинку» приходило около 3000 человек. поэтому сейчас мы думаем о том, что на первом этапе будет открыт только один читальный зал и то по предварительной записи. Потом постепенно будем открывать и другие залы.

С 20 июня планирует открыться главная библиотека страныФото: Алиса ТИТКО

- А маски и перчатки посетителям нужно будет с собой брать?

- Будет обязательным ношение масок и перчаток. Если кто-то забудет или не сможет купить защитные средства, то мы обеспечим бесплатно. Мы хотим, чтобы читатели вернулись в библиотеку.

СТАЛИ ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

- Как сейчас работает библиотека, кто-то выходит на работу или все перешли «на удаленку»?

- Мы минимизировали количество людей, которые приходят на работу. Выходят, в основном, специалисты, чья деятельность касается безопасности, эксплуатации.

- А прием новых газет, книг продолжается?

- Мы безусловно получаем экземпляр, но только в электронном виде. Пока на время ограничительных мер, поступление книг от издательств невозможно.

- То есть вы потом получите их все сразу (за три-четыре месяца)?

- Да. Это будет большая технологическая задача. Мы уже готовы, что будут «завалы». Мы понимаем, что это будет, когда восстановится работы почты, книжной палаты, издательств.

- А стали люди за время изоляции больше читать? Ведь у многих появилось свободное время.

- Читать однозначно стали больше. Мы это видим по аналитике наших электронных библиотек. Если год назад в день было 3000 визитов, то сейчас это 65 000. То есть спрос увеличился больше, чем в 20 раз.

- А что чаще запрашивают?

- Художественную литературу читают, но в основном запрашивают документы для научных работ, доступ к диссертациям и научным изданиям. В июне часть наших сотрудников выйдет на работу, чтобы организовать «удаленную выдачу книг» - сканировать под требования наших читателей. Мы научились оказывать эту услугу в марте и хотим продолжить ее осуществлять. Она оказалась очень востребованной – мы отправляли по 700 документов в день.

- Продолжатся ли ночные экскурсии по «Ленинке», будут ли новые проекты, когда эпидемия закончится?

- Не думаю, что нам нужно запускать новые проекты, услуги. Нам бы вернуть то, что было в недавнем прошлом – всего два месяца назад. Спрос на наши традиционные экскурсии очень высок. Хочется вернуть этот поток людей. И вернуть традиционное чтение книг, хотя видим, что наши усилия по созданию Национальной электронной библиотеки (НЭБ) были не зря, были вовремя – сейчас это очень востребовано.

Кстати

Книги о сидячей жизни

В раздел «Книжные памятники» на сайте НЭБ (rusneb.ru), в котором оцифрованы редкие и очень интересные книги, можно найти руководства, которые реально попытаться применить в нынешний карантин. Например, книгу, которая была издана в 1853 году из коллекции Романовых. Название ее «Руководство к распознаванию, лечению и предохранению себя от болезней, происходящих от умственных занятий и сидячей жизни, составленное для образованного класса людей».

Отрывок из книги:

- Действие, или движение есть второе важнейшее явление, которым обнаруживается жизнь, как во внешнем, общем мире, так и в каждом отдельном живом существе. Это безусловный спутник их бытия, необходимый для поддержания гармонического равновесия между жизненными деятелями и материальным их существованием, а с уничтожением этой жизненной принадлежности прекращается и сама жизнь, и наступает разрушение, или смерть.

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