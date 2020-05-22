2020-05-22T18:46:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Подмосковье отменяют цифровые пропуска

А еще - открывают торговлю машинами и офисы продаж на стройках домов
Семен ЕЛЕНИН
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В Подмосковье больше не нужно оформлять цифровой пропуск.В Подмосковье больше не нужно оформлять цифровой пропуск.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Московской области отменяется пропускной режим. Уже завтра, в субботу, 23 мая, по дорогам Подмосковья можно будет передвигаться без цифровых пропусков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв - видео его обращения выложено в соцсетях.

- Мы уже три месяца боремся с ковидом, - напомнил Воробьёв. - Мы в свое время ввели цифровые пропуска. Они с нами уже больше месяца. Понятно, что радости они никому не доставили, а вот результат дали. Благодаря этой системе и другим мерам удалось избежать негативного сценария. С завтрашнего дня электронные пропуски больше не нужны в Подмосковье.

При этом губернатор отметил: если жителю Подмосковья понадобится в ближайшие дни ехать в Москву, ранее выданные цифровые пропуска будут действовать до 27 мая. Далее пропуск нужно будет получать на портале mos.ru.

- В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется, - объяснил подмосковный губернатор.

Также Андрей Воробьёв отметил, что с понедельника будут сняты еще несколько «коронавирусных» ограничений.

- Так, начнут работу МФЦ. Правда, пока - только для юридических лиц. Через 2-3 недели Многофункциональные центры планируют открыть и для физических лиц - по предварительной записи.

- Заработает торговля автомобилями.

- Офисы продаж на стройках жилых домов.

При этом Андрей Воробьёв заявил, что масочный режим пока сохраняется.

- Из 100 больных ковидом 60 или 80 не имеют никаких симптомов, они просто переносят вирус. Уверен, никто их нас не хочет оказаться на ИВЛ. Поэтому маски - это важно, это новая культура. Мы работаем с производителями, цена на маски будет снижаться. Для пенсионеров будут льготные цены. Тем, кому сложно, будем помогать бесплатными масками.

Представителей старшего поколения губернатор попросил продолжать соблюдать режим самоизоляции.

- Наши старшие, кому 65 и больше, пока, увы, должны оставаться дома. Та же мера касается людей с хроническими заболеваниями.

В Подмосковье отменяют цифровые пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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