2020-05-22T17:40:02+03:00
Политика

"Культурные ценности на десятки миллионов долларов": Среди картин, которые вывез за границу Порошенко, есть работы Айвазовского

Пятого президента Украины обвиняют в том, что он незаконно отправил за рубеж более четырех десятков произведений знаменитых художников
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Петр Порошенко вывез произведения искусства. Наверняка вид он имел при этом самый честный.Петр Порошенко вывез произведения искусства. Наверняка вид он имел при этом самый честный.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Петра Порошенко, бывшего лидера, а ныне депутата Верховной рады Украины, вызвали видеоповесткой в Государственное бюро расследований на утро 26 мая по делу о незаконном вывозе из Украины 43 картин знаменитых художников - и умышленном сокрытии их от таможенного контроля.

За комментарием «КП» обратилась к известному украинскому политологу Михаилу Погребинскому.

- Михаил Борисович, 43 картины больших художников, которые якобы Порошенко вывез из страны —это вас удивило?

- Я впервые об таком узнал. Это совершенно сенсационное дело. Речь о том, что из страны вывезены культурные ценности на десятки, если не на сотни миллионов долларов.

- Там, действительно, живопись серьезная, мирового уровня?

- Конечно! Я видел список. Он производит впечатление. Очень даже серьезная живопись. Если есть прямые доказательства, что именно Порошенко причастен к незаконному вывозу этих произведения — видится весьма перспективное дело. По ряду оговорок самого президента Зеленского можно думать, что он снимает запрет на уголовное преследование своего предшественника.

- По десятку прежних уголовных дел Порошенко проходил, как правило, как свидетель…

- По делу о госизмене, о возможной контрабанде он проходит как обвиняемый. Из более чем десятка других дел - там тоже он не во всех «просто свидетель». Было дело о фиктивных продажах, неуплаченных налогах — по «Ленинской кузне». Там не может не быть его подписей — потому, что он хозяин этого предприятия. И в таком случае должен быть не свидетелем, а обвиняемым.

- Но отчего дело о картинах вас так задело — ну, если они были в частной коллекции экс-лидера, он может ими распоряжаться как угодно?

- Даже если они были в его частной коллекции, каждая из картин должна была иметь официальное разрешение на вывоз за пределы страны от Министерства культуры этой страны. Если Порошенко обвинения предъявлены — значит, никаких разрешений не существовало. Тут меня удивил сам факт. На протяжении двух месяцев генпрокурор Украины Венедиктова не делала ни одного шага для того, чтобы расследовать хоть что-то по отношению к бывшему президенту. А тут вдруг президент нынешний сказал, что могут возникнуть проблемы — и на следующий день появляется сообщение о том, что Порошенко контрабандой вывез 43 произведения мирового искусства. Думаю, это начало возможных серьезных проблем у Петра Алексеевича...

- Вектор судебно-правовой на Украине изменился?

- Как будто бы, да. Так это выглядит. Но наш президент может несколько раз изменить свое мнение. Как это случилось, например, по поводу медицинских реформ экс-главы минздрава Супрун. Посмотрим как ситуация станет развиваться на следующей неделе.

- Какие знаменитые картины вы видели в списке Порошенко?

- Ну… например, Айвазовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Культурные ценности на десятки миллионов долларов": Среди картин, которые вывез за границу Порошенко, есть работы Айвазовского
Пятого президента Украины обвиняют в том, что он незаконно отправил за рубеж более четырех десятков произведений знаменитых художников
Новости 24
Последний звонок в Московской области пройдет онлайн 25 мая
Собянин сообщил о стабилизации ситуацию с коронавирусом в Москве
YouTube опубликовал новый список запрещенных тем про коронавирус
Стало известно, когда в России появятся результаты исследований вакцины от коронавируса на людях
Парк коронавирусного периода: В Европе и США для отдыхающих рисуют огромные круги на полях
Предварительной причиной авиакатастрофы в Пакистане стала техническая неисправность
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона
В Латвии ворона помогла медлительному ежику перейти через дорогу
Путин поручил выделить миллиард рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций
Росздравнадзор: для подтверждения коронавируса недостаточно одного теста на антитела
Минздрав назвал общее число тяжелых больных с коронавирусом в России
Мария Захарова назвала число вывезенных из-за границы россиян
Мария Захарова о том, кто станет американским президентом: Это вопрос к гражданам США
Стало известно, когда в России смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений
Захарова прокомментировала выход США из договора по открытому небу
Мария Захарова - о фейках: Инфодемия - очень точный термин
Мария Захарова о жизни после пандемии: "Глобализация сломалась. Нужно подчинить"
В авиакатастрофе в Пакистане могут быть выжившие
Путин - врачу коронавирусной клиники: «я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется!»
Олег Николаев: "Подписание соглашение с "Т Плюс" -важный шаг по изменению ситуации в теплоснабжении районов Чувашии"
Путин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавируса
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато
Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с авиакатастрофой
Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью
Украина запретила въезд продюсеру Максиму Фадееву
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом