Петра Порошенко обвинили в госизмене
Бывшего президента Украины также подозревают в злоупотреблении властью
Экс-президента Украины Петра Порошенко обвиняют в госизмене и злоупотреблении властьюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в генпрокуратуре.
Порошенко также обвиняют в злоупотреблении властью.
Дело возбудили из-за аудиозаписи, на которой бывший вице-президент США Джо Байден предлагает Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma в Украине. В Burisma работал сын Джо Байдена.
ИСТОЧНИК KP.RU