Петра Порошенко обвинили в госизмене

20 Май 2020 2020-05-20T09:37:05+03:00

Экс-президента Украины Петра Порошенко обвиняют в госизмене и злоупотреблении властью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшего президента Украины также подозревают в злоупотреблении властью

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В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в генпрокуратуре.

Порошенко также обвиняют в злоупотреблении властью.

Дело возбудили из-за аудиозаписи, на которой бывший вице-президент США Джо Байден предлагает Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma в Украине. В Burisma работал сын Джо Байдена.

ИСТОЧНИК KP.RU