«Мы с Костей на одной волне»: Дарья Мороз воспитывает дочь вместе с бывшим мужем

В эти выходные актриса Дарья Мороз выступит в финале шоу «Танцы со звездами». У Мороз большие шансы на победу. Тренируется актриса с партнером ежедневно. «У нас нет выходных, тренировки каждый день от двух до пяти часов, в зависимости от необходимости», - рассказала нам Мороз.

- Шоу – это демонстрация не только таланта и трудолюбия, но и всегда доля игры и везения. Вам часто везет? Или всегда приходится трудиться?

- У меня в жизни всегда и одно, и другое. Я никогда не рассчитываю на везение, - рассказала Дарья Мороз kp.ru. - Хотя, что касается профессии, мне всю жизнь как-то фартило. Но я всегда знала, что единственное, что будет меня всегда держать на плаву в профессии - это трудоголизм, такое неспокойное отношение к профессии, очень серьезное, очень настоящее. И высокая планка, которую я себе всегда ставлю. И еще плюс характер, который у меня достаточно сильный, амбициозный. Я думаю, что в конечном счете в профессии без этого никак. Это многих пугает всегда, и это мне ставят в претензию: что ты же такая сильная, или высокомерная, или какая-то еще. Но это всего лишь моя энергия, мой характер, которые помогают мне жить в этой профессии долго, не сдаваться ни при каких витках судьбы. И я хорошо умею держать лицо: это полезный навык. Это от мамы. Никому кроме близких не показываю природную ранимость.

Дарья Мороз репетирует ежедневно и 24 мая будет бороться за победу в шоу «Танцы со звездами». Фото: «Россия 1»

- Вам бывает обидно, читая какую-то очередную чушь про себя?

- Честно говоря, нет. Это не обида, просто бывают вещи, которые вызывают какую-то неприязнь и тошноту. Я уже научилась как-то от этого абстрагироваться. Не читать… А если и читать, то реагировать спокойно, с пониманием, что если на мне делают новости, значит, я достаточно грамотно существую в профессии, и люди не теряют ко мне интерес. Если это не оскорбления, не затрагивает честь, мою или близких мне людей, то я спокойно на это реагирую. Я считаю, что на самом деле важно всегда оставаться интеллигентным во всех проявлениях. Интеллигентным и деликатным по отношению к другим людям. Это мой принцип, что нельзя переходить какие-то границы в медийном пространстве, это неправильно. Потому что надо разделять личное и медиа, соцсети и прочее.

- Ваша дочь Анна заканчивает 4-й класс в немецкой школе при посольстве Германии. Как она освоила онлайн-учебу?

- Аня быстро освоилась, сама проверяет свою почту, просит меня что-то распечатать, так как у нас дома нет принтера. Она самостоятельно учится, я ей помогаю, только если она сама с чем-то не справляется.

- Какой дисциплинированный и ответственный ребенок. Повезло родителям.

- Да! Хотя сегодня мне с утра написал Костя, что Аня проспала урок, за что с ней был строгий разговор.

- Наверное у вас мама более строгая? А папа Анны (режиссер Константин Богомолов – экс-супруг Дарьи) помягче?

- Примерно так и есть. Я более строгая мама, Костя - более мягкий отец. Сейчас дочь взрослеет – начинается предпубертатный возраст. И папа понимает, что с ней надо разговаривать по-взрослому. Я всегда ему говорила, что мне кажется - ты много ей разрешаешь и т. д. Костя отвечал: «Я считаю, ребенка надо воспитывать только таким образом». А сейчас какие-то вещи в его сознании по поводу воспитания подросшей дочери, мне кажется, поменялись.

Дарья Мороз с экс-супругом Константином Богомоловым все решения по воспитании дочери Анны принимают вместе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Меньше стал баловать?

- Баловать столько же, но одновременно с этим быть более настойчивым. Меня тоже воспитывали довольно строго, при этом в рамках уважения, понимания. И я примерно так же поступаю с Аней. Но это не значит, что я ей многое запрещаю. Даю ребенку максимальную свободу, при этом она понимает, что есть правила, которые необходимо соблюдать. Другой вопрос, что я всегда соотношусь с желаниями ребенка. Я ее стараюсь внимательно слушать, слышать, что она хочет, к чему стремится. Понятно, что в нашей жизни есть занятия, которые ей не всегда нравятся: скажем, ребенку не всегда хочется ежедневно дополнительно заниматься русским и литературой. Но это не обсуждается. При этом я переживаю: не слишком ли я строга с ребенком? Когда Аня бывает в гостях у подружек, мне потом звонят их родители и говорят: какая у вас прекрасная, воспитанная, веселая и умная девочка.

- Это всегда родителям приятно слышать!

- Безусловно. И я рада, что это результат нашего с Костей, судя по всему, правильного воспитания, и, конечно, ее природы. Дочь классная у нас!

– Часто в вопросах воспитания советуетесь с отцом ребенка или полагаетесь на свою интуицию?

- Мы с Костей абсолютно на одной волне, всегда обсуждаем то, как взрослеет Аня, ее поведение. Мы совместно решаем все вопросы, касающиеся ребенка. Чаще решения приходят интуитивно - и у меня, и у него. Хотя Костя гораздо больше читал всяких книжек по психологии, в том числе и детской. Когда я не понимала или считала неправильными какие-то вещи, он давал мне почитать информацию на нужную тему. Аргументировал свое мнение.

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