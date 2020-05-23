Михаил Саакашвили признался в причастности к назначению Байдена вице-президентом

В деле о вмешательстве в американские выборы появился новый след, на этот раз – грузинский. Причем, речь о выборах еще Барака Обамы. В этом чистосердечно признался новый глава Исполнительного комитета Национального совета реформ, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Ну, собственно, как новый, Саакашвили уже рулил реформами на Украине. 13 февраля 2015-го Порошенко назначил Саакашвили своим внештатным советником, и «неистовый Мишико» возглавил консультативный международный совет реформ при президенте страны. Эпопея «Саакашвили при Порошенко», как мы помним, закончилась исполнением Саакашвили роли Карлсона, который только не жил на крыше, а бегал по ней от украинского спецназа, потом был лишен украинского паспорта и гражданства и выдворен из страны, чтобы триумфально и незаконно пересечь польско-украинскую границу на руках восторженных украинских почитателей и продемонстрировать бессилие пограничников Незалежной.

Зеленский Михаилу Николозовичу вернул и паспорт с гражданством, и даже на днях призвал в свою команду проводить реформы по новой. Сначала хотел было сделать Саакашвили вице-премьером, но умные люди посоветовали не позориться в Раде с такой провальной кандидатурой, и украинский президент назначил «неистового грузина» главой структуры вне правительства. Саакашвили тут же встретился с послами ЕС и объяснил им, что главный по совершенствованию налогового законодательства, реформе таможни и привлечению международных инвестиций теперь он. В доказательство чего главой единого инвестиционного офиса Украины был тут же назначен соратник Саакашвили, бывший лидер Аджарии Леван Варшаломидзе. А в Киев потянулись грузинские соратники Саакашвили, уже засветившиеся на Украине. В Тбилиси сильно икнули от такого развития событий и отозвали своего посла на Украине домой «для консультаций».

Естественно, в первую очередь, Саакашвили отметил, что с Байденом его связывают давние дружеские отношения.Фото: REUTERS

Впрочем, сейчас речь о другом. «Неистовый Мишико» дышать не может, если он не причастен к каким-то событиям в мировой политике, пусть даже исключительно в собственных глазах. И даже если потом его заявления опровергаются, а сам он становится посмешищем. Он не раз заявлял, что его с Трампом связывают дружеские отношения. И даже рассказал, что присутствовал на инаугурации нынешнего американского президента в Белом доме среди приглашенных гостей. Правда, оказалось, судя по фотографиям, что во время инаугурации он просто стоял среди кучи зевак за оградой Белого дома в каких-то кустах.

Сейчас же в эфире украинского телеканала «1+1» он поразил украинских телезрителей откровением, что был причастен к появлению на посту вице-президента при Обаме Джозефа Байдена. Естественно, в первую очередь, Саакашвили отметил, что с Байденом его связывают давние дружеские отношения (наверное, еще более давние и прочные, чем с Трампом – прим. авт.). Ну, а потом рассказал о своей «причастности».

- Когда было нападение на Грузию, Барак Обама сделал заявление, которое сделало его непопулярным. Он был кандидатом в президенты, но у него еще не было вице-президента. И Байден, как опытный демократ, который меня знал (мы дружили до этого лет 10) прилетел до этого в Грузию. Он вернулся обратно, и через 10 дней его назначили кандидатом вице-президенты, - заявил Михаил Николозович и сделал из этого логический вывод, руководствуясь исключительно своей оригинальной логикой. - То есть какое-то отношение я к этому имел.

Мало Байдену скандала с Украиной, так теперь еще и «старый друг» выступил. Михаил Николозович явно незнаком с постулатом, что «после того» совсем не означает «вследствие того». Причинно-следственные связи явно не укладываются в его голове. И черт с ним, в конце концов, с этим Байденом. Ну, назначил его Саакашвили вице-президентом США, и назначил. Не Обаму ведь. Хотя, наверное, мог бы. Но вот на месте украинцев я бы сильно не рассчитывал ни на реформу украинской таможни, ни на международные инвестиции, пока этими вопросами занимается Саакашвили. Мелковато это для него. Не тот масштаб.